F1-team bewijst écht kansloos te zijn met vergeten bandenkeuze

Mensen, waar gaat het heen?

Inmiddels is het vrij duidelijk dat Mclaren de weg kwijt is. Na de mislukte samenwerking met Honda, de misschien nog wel sterker gefaalde overstap naar Renault-motoren, het twijfelachtige management, het chocolaatjes-debacle en het constante achteraan rijden, lijken er voor McLaren nog maar weinig manieren over te blijven om hun glorieuze geschiedenis met de grond gelijk te maken. Uitgerekend tijdens de Grand Prix van Japan, het terrein waar Mika Hakkinen zich twintig jaar geleden tot kampioen kroonde, vinden ze een nieuwe manier om teleur te stellen.

Dit heeft alles te maken met de bandenkeuze. De regels van de Formule 1 dicteren dat de deelnemende teams ruim van tevoren moeten aangeven welke banden (en in welke hoeveelheid) ze mee willen nemen naar iedere Grand Prix. De exacte regel klinkt als volgt:

“The teams must inform the FIA of their nominations no less than eight weeks before the start of each European race and fourteen weeks before the start of each event held outside Europe, meaning they effectively have a week in which to decide on their allocation after hearing which compounds will be made available at each race.”