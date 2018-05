Krankzinnige Toyota Prius heeft 800 pk aan boord

'Murica, f*ck yeah!

Het is niet altijd even fijn om met het beoogde doel van een specifieke auto te kloten. Fantastische klassiekers die een elektrische aandrijflijn krijgen? Liever niet. Echter, draai je de formule om, dan is het, in ieder geval in mijn ogen, hartstikke geinig. Tesla’s met gigantische V8-motoren, bijvoorbeeld, zijn om je vingers bij af te likken. Hetzelfde kunnen we zeggen over een grondig aangetaste Toyota Prius, die geen slaapverwekkende elektromotor heeft, maar een blok uit de Dodge Challenger Hellcat.

In werkelijkheid is er niets grappigers dan het lot op deze manier proberen te tarten. In Japan zullen de geestesvaders van de Toyota Prius wakker liggen bij het brullende geluid van de supercharged V8 van de Hellcat. Het blok, dat normaliter 707 pk produceert, stuurt in de voor de dragstrip klaargemaakte Prius liefst 800 pk naar de wielen. In de praktijk weet de bolide een kwartmijl af te leggen in 9,38 seconden, waarmee hij niet onderdoet voor de Hennessey Venom GT Spyder.

De Prius is echter niet zozeer meer een Prius te noemen. Dit was met het vervangen van de aandrijflijn absoluut al het geval niet meer, maar er is nog meer aangepast om de boel op stelten te zetten. Zo heeft de Toyota niet eens zijn eigen chassis meer, maar een specifiek gebouwd chassis met dubbele frame-rail. Daarnaast is de CVT, om voor de hand liggende redenen, verdwenen en vervangen door een handgeschakelde zesbak. Doe mij een ritje, a.u.b.