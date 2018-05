Kan Verstappen Monaco dit weekend overwinnen?

Alleen als hij héél hard zijn best doet.

Vraag duizend coureurs naar hun favoriete circuit, en de kans is vrij reëel dat je slechts een handjevol antwoorden terugkrijgt. De Nordschleife, Spa-Francorchamps en Suzuka behoren ongetwijfeld tot de reacties, maar naast de ware, toegewijde circuits, herkennen we ook nog een onvergelijkbaar stratencircuit aan de Côte d’Azur. Dankzij de meedogenloze houding van Monaco zal menig coureur je eveneens vertellen dat juist dit de plek is waar de allerbesten boven komen drijven.

Tegenwoordig, in een tijdperk waar de Formule 1-bolides als treinen op rails lijken te rijden, is het misschien nog wel belangrijker dan ooit om zelfverzekerd in de auto te zitten en ieder gaatje op te zoeken. In het verleden was dit echter minstens zo belangrijk, daar je als coureur nog écht het verschil kon maken wanneer je in minder materiaal rondreed. Houd je auto maar breed genoeg, en niemand komt er voorbij. Vraag maar aan Mansell. De Brit kwam in ’92 na een ongelukkige pitstop achter Senna de baan op en wist hem, ondanks het inferieure materiaal van de Braziliaan, niet te passeren. Diezelfde Senna wist overigens wel als de beste hoe hij de straten van het prinsendom naar zijn hand kon zetten. Ayrton won de race liefst zes maal, meer dan enig ander coureur.

In tegenstelling tot de persoon waarmee Max Verstappen het meest wordt vergeleken, heeft de Nederlander nog weinig succes gekend op het stratencircuit aan de Azurenkust. Waar Ayrton zijn genie in ’84 direct bewees door een tweede plaats te behalen in een door regen overgoten wedstrijd, rijdende in een dweil van een auto, had onze getalenteerde landgenoot het lastiger. Hoewel hij wist te overtuigen in de vrije trainingen, kwam zijn race in 2015 tot een dramatisch einde nadat hij met Romain Grosjean in contact kwam en keihard de muur in knalde. Het jaar erop deed hij het niet veel beter. De Nederlander kwam zowel in de kwalificatie als de race in aanraking met de muur. Vorig jaar ging het een stuk beter, maar door een te trage race pace van de Red Bulls, kwam Verstappen niet verder dan de vijfde positie.

Dit jaar gaat Verstappen met een gemixt, maar fris gevoel naar de Grand Prix van Monaco. Talloze problemen in de eerste vier wedstrijden van het seizoen, zowel veroorzaakt door eigen toedoen als om technische redenen, zullen ongetwijfeld een deuk hebben geslagen in het zelfvertrouwen van Max. Echter geldt ook hier het eeuwenoude adage van de Formule 1, dat je alleen maar zo goed bent als je laatste wedstrijd. In het geval van Verstappen zou dit hem in positieve zin moeten helpen. Na afloop van de vijfde wedstrijd van het seizoen, de Grand Prix van Spanje, eindigde hij zowaar op het podium. Nu Max het tij enigszins heeft weten te keren en met een podium op zak richting het glamoureuze prinsendom vertrekt, kunnen we ons afvragen of dit jaar het jaar is dat Max de meest prestigieuze Grand Prix van het jaar op zijn naam kan schrijven.

Dit zou niet alleen ronduit geweldig zijn voor zijn cv, het zou tevens een einde brengen aan niet één, maar twee duistere streaks. Zoals gezegd heeft de Nederlander geen fijne verhouding met Monaco, dus een overtuigende rit op zondag zou hem voor de komende jaren op het juiste been zetten, zodat hij achter het record van Senna aan kan. Daarnaast zou hij, door een overwinning te behalen, zijn slechte seizoensstart volledig achter zich kunnen laten, zodat hij zich misschien zelfs wel op het kampioenschap kan gaan focussen. Verstappen bezet, voorafgaande aan de race in Monaco, de zesde positie in het klassement en heeft een flinke achterstand op zijn directe concurrenten. Een overwinning in Monaco zou hem, in alle opzichten, weer in de mix katapulteren.

“Dromen mag altijd”, hoor ik je zeggen. Klopt, maar het zou helemaal niet zo vreemd als Red Bull dit weekend ineens een front row lockout uit de hoge hoed tovert. De Oostenrijks-Britse equipe wordt door velen, zelfs Mercedes, getipt als de te kloppen auto van het prinsendom. De Duitsers lijken nog lang niet overtuigd te zijn van de kwaliteiten van hun auto en na Spanje kunnen we ons afvragen of Ferrari nog wel de beste auto van het veld heeft. Dit biedt kansen aan Red Bull, die hun eerste écht goede resultaat van 2018 nog moeten behalen. Dankzij alle problemen heeft het team nog geen mogelijkheid gekregen om te laten zien wat ze in huis hebben. Dit terwijl hun auto, zeker op de zondag, veelal tot de beste van de grid leek te horen. Daarbij sluit de designfilosofie van de Red Bull nagenoeg altijd aan op de bouw van het circuit.

Een positief momentum voor Verstappen, een concurrentie die aan zichzelf twijfelt of minder overtuigend presteert, Red Bull dat het onderste nog uit de kan moet halen; het draagt allemaal bij aan een potentieel smakelijke cocktail die Verstappen met de juiste ingrediënten kan veranderen in een overwinning. Zin in? Je kan het zelf voorspellen op het F1 Team Manager spel!

De Grand Prix van Monaco wordt dit weekend verreden op de volgende tijden:

Vrije Training 1: donderdag, 11:00 – 12:30

Vrije Training 2: donderdag, 15:00 – 16:30

Vrije Training 3: zaterdag, 12:00 – 13:00

Kwalificatie: zaterdag, 15:00 – 16:00

Race: zondag, 15:10