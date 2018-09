Waarom Vettel echt kansloos is

Veel gaat afhangen van volgende race.

Het Formule 1 seizoen begint zijn einde te naderen. Ondanks dat het voor de Nederlandse gelegenheidsfan wéér een rampenseizoen is dankzij een te langzame Red Bull, is het vooraan erg spannend. Vettel en Hamilton zijn verwikkeld in een ware titanenstrijd. Beide zijn viervoudig wereldkampioen, beide zijn zeer getalenteerde coureurs en beide hebben een nummer 2 coureur die hun assisteert. Het is duidelijk dat Mercedes overduidelijk minder dominant is dan voorgaande jaren, terwijl Ferrari juist enorme stappen heeft gezet. Kijk, het kan dus wel. Daar heb je geen nieuwe reglementen voor nodig!

Zeker tijdens de Grand Prix van België was overduidelijk dat Ferrari op dit moment de snellere auto heeft. Vettel kon met speels gemak de Mercedes van Hamilton passeren op het rechte stuk. Op Hockenheim en Monza was het voornamelijk het gestuntel van Vettel waardoor Vettel niet won. De Duitser maakt opmerkelijk veel fouten. Je zou zeggen: dat komt wel goed, toch? Hij is een bijzonder goede coureur, hij zou met de druk om moeten kúnnen gaan en hij heeft per slot van rekening de snelste auto. Zo zat ik vanmiddag met @autoblogger te compareren over de wereldkampioen van 2018. Maar wat blijkt, Vettel is historisch gezien bij voorbaat al kansloos. We lichten het even toe.

Er zijn nog zes races te gaan. Dat betekent dat er nog 150 punten te verdelen zijn. Op dit moment heeft Hamilton 281 punten, terwijl Vettel er precies 40 minder heeft (241 punten). Er kan dus van alles gebeuren, toch? Stel dat Sebastian Vettel alle races vanaf nu wint, dan komt zijn totaal op 241 + 150 = 391 punten. Feest in Heppenheim, Sebastian heeft dan de titel binnengehaald. Maar stel dat Hamilton tactisch gaat rijden. Net zoals Nico Rosberg deed in 2016. Dan kan Hamilton 6 keer tweede (6 x 18 punten) levert Hamilton 108 punten op, tel daarbij zijn totaal van 281 en je komt uit op 389 punten. Inderdaad, twee punten te weinig.

Maar dan kijken we naar de banen, die lijken ernstig in het voordeel te zijn van Mercedes.

Rusland

Tot nu toe heeft er altijd een Mercedes gewonnen in Sotsji. Sinds 2014 is het altijd een Mercedes die bovenaan stond. Voor de diehard fans die zeggen dat we de races in 1913 en 1914 vergeten mee te rekenen, die werden óók gewonnen met een Mercedes. Klein lichtpuntje voor Vettel, vorig jaar won Bottas, het jaar daarvoor Rosberg. Hamilton zijn laatste Russische zege dateert uit 2015.

Japan

Het is een van de favoriete circuits van Lewis Hamilton: Suzuka. Het is een baan waar de Brit vaak dat beetje extra kan geven. Sinds 2014 is deze race enkel gewonnen door een Mercedes. Vettel kan wel hoop halen uit het feit dat hij de GP van Japan net zo vaak heeft gewonnen als Hamilton. Nu moeten we er wel eerlijk bij aanteken dat Hamilton zijn eerste Japanse GP-overwinning plaatsvond op de Fuji Speedway, niet op Suzuka.

Verenigde Staten

Lewis Hamilton was de eerste winnaar van de GP van Amerika, sinds ze in Austin (Texas) rijden. In 2013 won Vettel, maar sinds 2014 heeft Hamilton elke keer de eerste plaats behaald op The Circuit Of The Americas.

Mexico

Vorig jaar werd Hamilton wereldkampioen op deze baan terwijl Verstappen de race won.

Brazilië

Vettel heeft weliswaar in 2017 nog gewonnen tijdens een doodsaaie race, maar de afgelopen vier races won er een Mercedes in Interlagos. Het is een baan waar de weersomstandigheden een rol spelen, waar Hamilton ijzersterk in is.

Abu Dhabi

Sinds 2014 heeft een Mercedes al deze races gewonnen.

Kortom, Sebastian: heel veel succes gewenst! Wat denk jij? Gaat Vettel dit gat nog dichten? Krijgt Hamilton nog een lading pech te verwerken? Of is het gat simpelweg te groot? We horen het graag, in de comments.