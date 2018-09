Max Verstappen is bijna jarig, dit krijgt hij cadeau

Jarig zijn tijdens een GP-weekend, altijd leuk!

Eén-en-twintig jaar: de leeftijd waarop je in de VS alcohol kunt kopen en volgens velen de leeftijd waarop je écht uit je tienerjaren bent. Het is tevens het aantal levensjaren wat Max Verstappen komende zondag achter de rug heeft. Tijdens de GP van Rusland op 30 september 2018 is Max jarig. Natuurlijk staat hij zondag op en komt hij binnen met slingers en taart. Zelfs al beschikt Max over vrij veel geld voor een 21-jarige en kan hij zichzelf al vrij veel dingen cadeau doen, maar er zijn toch een paar presentjes voor Max die al klaar liggen.

Daniel Ricciardo geeft hem een overwinning. Maar dan anders: DR3 zal niet zijn gaspedaal minder diep intrappen zodat Max de overwinning pakt. Nee, Daniel Ricciardo gaat zelf de race winnen. En zijn overwinning wordt opgedragen aan Max. Dan hopen we dat dit jaar anders is dan 2017 en dat Ricciardo überhaupt finisht. Zijn tweede cadeautje is van de FIA, wat we eigenlijk al verwachtten. Een gridstraf.

Red Bull heeft namelijk wat problemen met de Spec C motor. Als resultaat worden Spec B motoren gebruikt voor de Russische GP. Die motoren overschrijden de onderdelenlimiet, dus krijgen zowel Max als Daniel per definitie een gridstraf. Zo wordt het voor beide heren lastig om te winnen en Max het weekend te geven wat hij verdient.

Overigens was Max vorig jaar ook jarig tijdens een GP-weekend, die van Maleisië. Dat liep goed af, dus laten we hopen dat zo’n prestatie voor herhaling vatbaar is. Of dat Daniel Ricciardo het doet en zijn overwinning ‘overspeelt’ aan Max, ook leuk. Met de gridstraf voor de jongens gaat dat echter nog een opgave worden.