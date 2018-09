Koop de Porsche 911 van Dara Bubamara in NL

Hij heeft zelfs in een clip gezeten!

Na het speciale Porsche-geweld van de afgelopen dagen is deze 911 Carrera S op het eerste gezicht waarschijnlijk ‘wat gewoontjes’. Toch zit er een apart verhaal aan de Porker. Ooit was de auto namelijk van voormalig tienersensatie Dara Bubamara, een popprinsesje uit de Balkan. Een stereotype popprinsesje uit de Balkan, kunnen we wel zeggen. Dara is namelijk hoog geblondeerd en kan niet zingen, maar heeft wel goed ontwikkelde rondingen. Dat is immers ook belangrijk in de bizz.

Naar verluidt is de inmiddels ruim 40-jarige Dara (echte naam Radojka Adžić) nog altijd behoorlijk succesvol als plaatjesverkoopster en dat vertaalt zich tegenwoordig ook in Servië en omstreken naar een leven met mooie auto’s. Één van die auto’s was ooit deze witte Porsche 911 (991) Carrera S (rijtest). Zoals de verkoper wil benadrukken is het er eentje van voor de facelift, dus is ‘ie niet verpest door turbo’s. Zodoende is er volgens dezelfde verkoper ook grote kans dat de auto alleen maar meer waard zal worden. Hij geeft hiervoor een opsomming met de volgende redenen:

1) Het is het allerlaatste model zonder de turbos.

2) Een heel stuk lichter dan de 2017 facelift.

3) Veel mooier geluid dan de 2017 facelift model.

Eigenlijk geen speld tussen te krijgen. En dan is ‘ie ook nog van een celeb geweest. Je vraagt je bijna af waarom de verkoper ‘m überhaupt kwijt wil. Enfin, de auto is in zijn nog prille leven tiptop onderhouden door Porsche Centrum Belgrado. Alle documentatie zit erbij. En we moeten zeggen; zo tacky als de muziek van Dara is, zo classy is de 911 uitgevoerd.

Er zit eigenlijk niks op om je aan te storen, los misschien van de PDK-bak. Op de achterkant prijkt zelfs alleen het ‘911’ logo en niet de plethora aan letters met de merk- en modelnaam die Porsche tegenwoordig nog weleens op haar auto’s pleegt te plakken. De vraagprijs bedraagt 67.500 Euro en je wordt niet eens verplicht onderstaande clip eerst te kijken voor je de sleutels in ontvangst neemt. Koopje dus!