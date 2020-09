Autoblog advies: icoon om te importeren uit de VS - Autoblog.nl

Nu het nog kan, een import icoon voor slechts 30 mille. Kun je dan wat deugdelijks krijgen? Kortom, wat moet je importeren uit de VS?

De afgelopen week bereikte ons het nieuws dat men zelfs in Amerika bezig is om de auto met verbrandingsmotor vaarwel te zeggen. Het is weliswaar het zeer progressieve Californië (dat wij in NL gematigd zouden noemen) en het gaat pas in rond 2035. Maar toch, zelfs in de VS is men om.

Voor Jan is het een soort wake-up call. Hij woont namelijk nu in het zuiden van de Verenigde Staten, toevallig in de enige stad waar je geen auto nodig hebt om fatsoenlijk te kunnen leven. Maar vanwege de weersomstandigheden heeft Jan een hoop huurauto’s gereden, waardoor hij eigenlijk verwend is geraakt aan grote auto’s met eveneens grote motoren.

Hij verhuist binnenkort terug naar Nederland. Hij wil graag een auto importeren uit de VS naar Nederland die hier erg lastig is te krijgen of juist heel erg prijzig is. Helaas kan hij de auto niet met de inboedel mee verhuizen. Dat is serieus jammer, want hierdoor kunnen we alle moderne auto’s in principe overslaan. Daar zit zo’n CO2-boete op, dat je bij het importeren een bizar bedrag kwijt bent aan BPM.

Importeren uit VS

Het gaat echt om een laatste-kans-icoon die Jan wil importeren uit de VS. Dus geen Duitser die Jan ook in Europa kan halen of een saaie Japanner. Zelf zit hij te denken aan een Jeep Wrangler Unlimited met lift-kit. Is dat een optie? En wat zijn nog meer goede opties. Het moet sowieso geen auto zijn die in Europa goedkoper is dan in de States. Maak je maar geen zorgen Jan, over het algemeen is dat niet het geval.

De wensen en eisen van Jan kun je hier lezen:

Vorige/huidige auto’s: Een niet mannelijke hatchback Koop of lease: Koop Budget: 30.000, zit een deviatie in als ik echt goedkoper uit ben met het importeren Jaarkilometrage: 5.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine, absoluut geen diesel. Reden aanschaf andere auto Verhuis binnenkort naar Nederland Gezinssamenstelling Single Voorkeursmodellen Amerikaans, F-150, Wrangler Unlimited, Quattroporte, Muscle cars No-go modellen Frans, Aziatisch, Duits of Italiaans zonder flair (Fiat).

Pontiac GTO 6.0

$ 28.995

2006

6.995 mijlen

We beginnen met de auto die ondergetekende zou importeren uit de VS. De Pontiac GTO is stiekem gewoon een wereldauto. Het is een Holden Monaro, maar dan met een fraaier uiterlijk en het stuur aan de goede kant. In vergelijking met de meeste musclecars van deze periode is de auto veel verfijnder, maar in vergelijking met een E46 zit er een lekker rauw randje omheen.

In deze prijsklasse zijn er een enorm aantal GTO’s te vinden met lage kilometerstanden. Ga voor een 6.0 (er was ook een 5.7) en voor de handgeschakelde zesbak (er was ook een automaat). De laatste exemplaren zijn uiteraard dan de beste keuze. We vonden veel exemplaren met weinig kilometer, eh, mijlen. Als je genoegen kunt nemen met meer ervaring, kun je er met gemak een voor de helft vinden.

Jeep Wrangler Unlimited Sahara 4×4 (JK)

$ 28.950

2010

15.000 mijlen

Hier kwam je zelf mee en terecht. De Jeep Wrangler is een van de leukste auto’s die je in de VS voor niet al te veel geld kunt kopen. In tegenstelling tot een willekeurige sportwagen is het nog altijd een icoon én kun je er erg veel lol mee hebben. Ondanks de 280 pk sterke Pentastar motor is de Wrangler geen heel erg snelle auto en dankzij het ladderchassis hoef je ook geen wonderen te verwachten op dynamisch gebied of qua verfijning.

Maar in de blubber valt het allemaal op zijn plaats. Dit is een auto waarmee je je juist op zoek gaat naar plekken waar geen asfalt ligt. Nog een voordeel, Wranglers zijn gewoon in Nederland leverbaar geweest, dus onderdelen en onderhoud is relatief eenvoudig te doen. Dat is overigens ook de reden dat je ‘m niet per se moet importeren uit de VS.

Ford Mustang GT Coupé

$ 28.995

2011

42.500 mijlen

Je kan een paar kanten op als je een Muscle Car wenst. De Camaro SS rijdt het beste en heeft de beste motor. De Dodge Challenger SRT-8 is de gaafste. Toch moet je voor de Mustang GT gaan. Dit zijn de laatste exemplaren van deze (voorlaatste) generatie. Het totaalpakket klopt gewoonweg het beste bij de Mustang. Je hebt vooral het idee dat je iets te veel motor hebt voor het chassis, wat overigens ook het geval is. Qua upgrades kun je er enorm veel voor krijgen en zo’n Mustang GT is een uitstekende basis daarvoor.

In Europa zijn deze uitvoeringen behoorlijk gewild, maar je komt ze weinig tegen. Nog een voordeel is de onderdelenvoorziening, want ondanks dat deze generatie Mustang officieel in Europa leverbaar is geweest, zijn er veel exemplaren grijs geïmporteerd en zijn er veel USA-auto specialisten. Zoek een 2011, die hebben de 5.0, die 2010 modellen hebben de 4.6 V8. Meer is immers altijd beter.

Ford F-150 SVT Raptor Supercab

$ 29.800

2010

85.000 mijlen

Als je een icoon wil, ga dan voor een van de meest gewilde auto’s in de VS. De Ford F-150 SVT Raptor is ware alleskunner. De vierwielaangedreven topsporter is voorzien van een 6.2 liter V8 die iets meer dan 400 atmosferische paarden kan mobiliseren. Daarvoor moet er wel extreem veel benzine getankt worden. Van Eindhoven naar Amsterdam vliegen is waarschijnlijk veel goedkoper dan rijden.

Het onverzettelijke karakter en het feit dat je op onverhard ook nog uit de voeten kan, maakt het plaatje compleet. De huidige modellen zijn zescilinders, maar je wilt zo’n achtcilinder. Op een lekkere portie friet wil je echte mayo, niet van die dieet-fritessaus. Lage kilometerstand kun je echter vergeten voor dit geld. Alles onder de 100.000 mijl is mooi meegenomen. Ook prettig: je kan ‘m op je zaak zetten als bedrijfswagen!

Chevrolet Corvette Convertible Grand Sport (C6)

€ 29.995

2009

47.500 mijlen

De reden waarom de Camaro overslaan: ga meteen voor een Corvette. Hier in Europa is het een 911-alternatief voor min-of-meer hetzelfde geld. In de VS zitten er minder taksen op, waardoor de Corvette ineens een Boxster alternatief is. De Corvette C6 in cabrio-trim klopt helemaal. Het is niet zo’n scherpe auto als een 911, maar biedt wel minimaal net zo veel spektakel. Voor een cabrio is de carrosserie behoorlijk stijf.

Ook is de auto uitstekend geschikt om lekker mee te toeren. Dan is het ook al een beleving, niet in de laatste plaats door die lekkere V8. En zeg nu zelf, als je een icoon voor de deur wenst, is er bijna geen betere keuze dan een Corvette. Zoek bij voorkeur naar een 2009-model met de 6.2 motor in Grand Sport trim, maar elke 2009 Corvette met 6,2 is geweldig. In dit geval loont het importeren uit de VS echt, want in Europa betaal je zo 20 mille meer.

Jaguar XK R Coupé (X150)

$ 29.500

2009

65.000 mijlen

Geen Duits, Frans en Italiaans. OF Aziatisch. Dus Brits kan wel! Als je goed zoekt, dan zie je dat er enkele Jaguars in het budget vallen. Ons oog viel op de XK R, de versie met 4.2 liter motor. De 5.0’s zijn te vinden, maar zijn schaars (en in veel gevallen wat duurder). Bij de 4.2 (alsnog met 420 pk, dus meer dan voldoende) heb je veel meer keuze. De Cabrio is prima, de Coupé is verreweg het fraaist. Sterker nog, de auto wordt mooier met de dag.

Het is geen keiharde sportwagen, maar meer een GT. Ook wel lekker, in vergelijking met de Amerikanen in dit rijtje staat het niveau qua verfijning op een véél hoger plan. Dat geldt echter ook voor de onderhoudskosten, die in vergelijking met een Amerikaan toch wat hoger uitvallen. Ondanks dat er leuke deals te vinden zijn, is importeren uit de VS niet per se nodig. Ook in Duitsland kun je interessante exemplaren vinden. Die zijn weliswaar iets duurder, maar het importeren gaat wat eenvoudiger.

YOLO: Maserati GranTurismo (M145)

$ 28.500

2008

50.000 mijlen

Maserati heeft in de VS een nogal ambivalent imago. Enerzijds is het een ‘exotic’, anderzijds is de combinatie van een hoge onderhoudskosten met relatief beperkte prestaties niet erg interessant. Dat zie je aan de prijzen, want je kan echt alle kanten op. Importeren uit de VS loont in dit geval behoorlijk. Zelf gaf je aan een Quattroporte een gave YOLO-optie te vinden, maar man, er is zoveel meer mogelijk.

Een GranTurismo of GranCabrio is geen enkel probleem. Zelfs fraai (ogende) exemplaren met weinig kilometers zijn eenvoudig op te sporen. Of wat te denken van een heel fraaie GranSport? Die laatste is verreweg het leukste om te rijden, de GranTurismo is het fraaist en in de GranCabrio hoor je die V8 het beste. Qua onderhoudskosten moet je rekenen op zeer pittig tot catastrofaal in vergelijking met een Mustang of Corvette.

Super-YOLO: Dodge RAM SRT-10

$ 29.500

2006

65.000 mijlen

Tsja, als verbruik echt niet uitmaakt, kun je nog een rondje Amerikaans doen. Wat te denken van een Hummer H2 SUT? Of een Cadillac Escalade? Chevrolet Avalanche? Veel van die auto’s kun je voor scherpe prijzen al in Nederland aantreffen. Maar veel meer Yolo dan de Dodge RAM SRT-10 wordt het niet. Een tiencilinder uit de Viper in een pick-up. Er zijn twee versie: de Quad-cab (dubbel cabine) met lange wielbasis en een een automaat. Maar je wilt de korte met handbak met achterwielaandrijving. Een soort rijdende MAGA-pet met net zoveel tact en finesse als degene die ‘m draagt.

Het rijdt overigens niet zo super-sportief, maar wel heel erg ‘machtig’. Alsof je in een opgevoerde distributievrachtwagen aan het scheuren bent, wat in feite ook het geval is. Qua onderhoudskosten valt het mee, totdat je bougies moet vervangen en een simpel oliegeurtje is ook wat prijziger dan bij een Kia Picanto. Het is wel een redelijke investering, want de auto spreekt enorm tot de verbeelding en er zijn altijd wel een paar verzamelaars die zo’n auto voor erbij in de collectie hebben.