Red Bull gooit schaduw op Nyck de Vries

Het wordt dan ook weer de tijd van het jaar voor lange schaduwen.

Het leek er even op dat we volgend jaar misschien niet één maar twee Nederlanders in de F1 zouden hebben. Nyck de Vries gaat dit jaar namelijk ‘eindelijk’ de F2 titel binnenharken en dat is meestal de beste manier om een F1-zitje te bemachtigen. Van de veertien coureurs die sinds 2005 kampioen werden in de GP2 (sinds 2017 F2 geheten), haalden er tot nu toe slechts twee nooit de start van een F1 race. Daarbij moeten we opmerken dat Giorgio Pantano (wie kent ‘m nog?) kampioen werd in de GP2 ná zijn korte stint in de F1 en nadien nooit meer F1 reed. Timo Glock en Romain Grosjean gingen eveneens van de F1 naar de ‘F2’, maar wisten mede door hun titels wél terug te keren op het hoogste niveau.

De F2 is dé geijkte kweekvijver voor de F1 dus, maar zoals het er nu uitziet, gaat Nyck zijn naam toevoegen aan het rijtje van Davide Valsecchi (doet tegenwoordig commentaar voor Sky Sports F1) en Fabio Leimer (racet niet meer). De F1 droom is natuurlijk nog niet helemaal voorbij voor de Vries, maar de route om er te komen via de Formule E zal zwaar worden. Eerst moet Nyck dan teammaat Stoffel Vandoorne zien te verslaan en vervolgens moet hij hopen dat dit zodanig opvalt bij een F1 team dat hij alsnog kan komen praten.

Tijdens de persconferentie met de teambazen voorafgaand aan de F1 race van dit weekend in Singapore, werden de heerschappen gevraagd wat ze vinden van deze ontwikkeling. De meesten reageerden ontwijkend en proclameerden dat ze het vooral fijn vinden dat Nyck bij het FE team van Mercedes zijn brood kan gaan verdienen als professioneel coureur. Christian Horner echter vond het nodig Nyck (en zijn F2 concullega’s van dit seizoen) een klein tikkie te geven:

Hij doet al een tijdje mee in de F2. Hij heeft er al heel wat seizoenen opzitten. Dat is altijd iets wat meegewogen wordt. Hij wordt nu wel kampioen, maar in een startveld dat waarschijnlijk van relatief matige kwaliteit is.

Bij Red Bull hoeft Nyck zo te horen dus niet aan te kloppen voor een zitje binnen afzienbare tijd. En eerlijk is eerlijk, ergens heeft Horner wel gelijk. Nyck zat er in de opstapklasses altijd goed bij, won overal wel zijn races en versloeg op zijn weg door de opstapklasses ook veel huidige F1 coureurs van de nieuwe generatie. Maar om de kampioenschappen (in de Eurocup Formule Renault 2.0 en dit jaar in de F2) te pakken, had hij elke keer een paar seizoenen nodig. Sec bekeken was het alles bijelkaar misschien nét niet spectaculair genoeg om een F1-zitje af te dwingen. Zie je dat ook zo, of moeten Horner en wij gewoon onze waffels houden?