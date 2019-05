Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Spanje 2019

Kan iemand iets doen aan het dominante Mercedes?

De terugkeer van het Formule 1-circus naar Europa gaat zoals ieder jaar gepaard met de nodige upgrades. De teams brengen veel nieuwe onderdelen mee naar Barcelona om te proberen een eventuele achterstand goed te maken, of een voorsprong verder te vergroten.

Dit laatste lijkt dit weekend het geval te zijn voor het team van Mercedes. De Duitse equipe mag het seizoen beter dan ooit zijn begonnen door vier achtereenvolgende één-twee’s te scoren, in aanloop naar de Grand Prix van Spanje liet het weten bang te zijn voor de concurrentie. Na de drie vrije trainingen lijkt het echter weinig te vrezen te hebben voor zijn rivalen. In Barcelona domineert het de sessies eenvoudig. Historisch gezien allerminst een verrassing.

Waar Mercedes het weekend op een zo goed mogelijke wijze begint, lijkt Red Bull juist moeite te hebben aan te haken. Het team van Haas staat vanochtend zelfs nog voor Verstappen en Gasly in de tijdenlijst. Het ‘B-team’ van Ferrari volgt de Scuderia op gepaste afstand. Uiteraard is het nog maar de vraag of de rangorde zo blijft in de kwalificatie, om nog maar niet te spreken over de wedstrijd op zondag.

Q1

Om aan te geven hoeveel sneller Mercedes is dan de rest van het veld, zullen we direct maar even de vergelijking maken met de gedoodverfde verliezers van dit jaar: Williams. De equipe uit Grove lijkt zo mogelijk nog slechter te zijn dan voorgaande jaren. Als Robert Kubica zijn eerste vliegende ronde rijdt, noteert hij een tijd die vijf seconden langzamer is dan de snelste tijd van Lewis Hamilton in de derde vrije training. Ouch.

Over pijn gesproken: niet lang nadat de sessie is begonnen wordt Hulkenberg, net als zoveel anderen dit weekend, het slachtoffer van de ongenadige baan. Het circuit blijkt geniepig te zijn voor de coureurs en menig rijder bevindt zich op enig moment dit weekend dan ook in de grindbak – ja, die zijn hier nog! Nico kan zijn weg vervolgen en baant zich een weg naar de pitstraat, waar hij een nieuwe neus zal krijgen om alsng te proberen Q3 te bereiken.

Wanneer de snelle jongens eenmaal hun rondes beginnen te rijden, lijkt Max Verstappen zijn Red Bull toch de sporen te kunnen geven. Vettel en Leclerc openen met een lage 1:17, maar worden gauw overtroffen door de Nederlander. Daarna komt Bottas er nog onderdoor in zijn Mercedes, maar niemand durft nog de 1:16 te betreden. Dit zal ongetwijfeld gebeuren naarmate de sessie vordert, voorlopig laat geen coureur het achterste van zijn tong zien.

Bij het vallen van de vlag wordt duidelijk dat het weer een pikante strijd zal worden in het middenveld. McLaren, Toro Rosso, Haas en ook Raikkonen zijn slechts enkele tienden van elkaar verwijderd. Renault moet zich wederom achter de oren krabben, evenals de overige usual suspects.

De afvallers: Hulkenberg, Stroll, Giovinazzi, Russell, Kubica

Q2

In de tweede sessie laat Mercedes er geen gras over groeien. Bottas opent met een 1:16.2, Hamilton duwt hem opzij met een 1:16.0. Vettel volgt op zes tienden, Leclerc zelfs op anderhalve seconde. De Monegask heeft een slechte ronde achter de rug, maar zal ongetwijfeld met een verbetering komen. Verstappen splijt vervolgens de Ferrari’s en volgt Vettel op enkele honderdsten.

Gasly heeft duidelijk nog moeite met zijn nieuwe auto. De Fransman wacht expres, komt later naar buiten, heeft vrij baan, maar hij benut het niet: Pierre is ruim een halve seconde trager dan Max en heeft Grosjean in zijn nek hijgen. Wanneer iedereen zijn ronden heeft gereden, vinden we naast de drie topteams de beide auto’s van Haas, evenals Carlos Sainz en kwalificatiewonder Daniel Ricciardo.

Bij het vallen van de vlag zien we verbetering na verbetering. Bottas grijpt de eerste positie, Ricciardo, Leclerc en Kvyat maken eveneens een flinke sprong. Tegelijkertijd valt thuisheld Sainz juist terug na een stuurfout. Teamgenoot Lando Norris haalt het ook niet. Albon verkijkt zich eveneens op de grenzen van de baan, terwijl Raikkonen en Perez simpelweg het tempo niet kunnen bijhouden.

Ondertussen vragen we ons af of we de laatste sessie nog wel moeten kijken. Mercedes heeft een zodanige voorsprong op Ferrari dat de strijd lijkt te zijn gestreden. Of kan iemand dan toch voor een verrassing zorgen?

De afvallers: Norris, Albon, Sainz, Raikkonen, Perez

Q3

De regerend wereldkampioen Lewis Hamilton heeft er zin in en vliegt als eerste naar buiten. De Brit is heel snel, maar degenen achter hem zijn nog sneller! Bottas noteert snellere sectortijden – veel snellere, welteverstaan. Hamilton haalt de 1:15 nét niet, Bottas wel. En niet zo’n beetje. De Vliegende Fin heeft zijn snelheid hervonden en zet een bijna-perfecte ronde neer: zijn tijd van 1:15.406 is met afstand het ronderecord.

Vettel volgt de Mercedes van Bottas op ruim acht tienden, Verstappen en Gasly komen niet aan de tijden van de Duitser. Leclerc mag geen eerste run maken. Althans, niet direct. Ferrari laat de Monegask wachten tot er vijf minuten op de klok staan, dan pas mag hij zijn kwaliteiten tonen.

Achter de beide Red Bulls is er een klein gaatje naar de auto’s van Haas. Het Amerikaanse team zal morgen proberen nu eindelijk eens de resultaten van zaterdag te vertalen naar een goede race, daarin is het dit jaar vooralsnog niet echt geslaagd. Kvyat en Ricciardo volgen op ruim twee seconden, bijna drie zelfs.

Hamilton heeft een enorme opdracht voor zijn laatste run. Zijn achterstand van ruim zes tienen is lastig goed te maken. Zijn fouten blijken hem duur komen te staan, want hij krijg het niet voor elkaar. Sterker: Hamilton is zijn tweede poging nóg langzamer. Hij moet duidelijk zijn meerdere erkennen in Bottas. Hetzelfde geldt overigens voor Ferrari en Red Bull, ten opzichte van Mercedes. Vettel volgt op bijna 0,9 seconden. Ferrari’s alternatieve strategie voor Leclerc pakt niet uit en Verstappen grijpt P4 weg voor de ogen van zijn leeftijdsgenoot.

Hieronder bekijk je de volledige uitslag:

1. Bottas, 1:15.406

2. Hamilton, 1:16.040

3. Vettel, 1:16.272

4. Verstappen, 1:16.357

5. Leclerc, 1:16.588

6. Gasly, 1:16.708

7. Grosjean, 1:16.911

8. Magnussen, 1:16.922

9. Kvyat, 1:17.573

10. Ricciardo, 1:18.106

11. Norris, 1:17.338

12. Albon, 1:17.445

13. Sainz, 1:17.599

14. Raikkonen, 1:17.788

15. Perez, 1:17.886

16. Hulkenberg, 1:18.404

17. Stroll, 1:18.471

18. Giovinazzi, 1:18.664

19. Russell, 1:19.072

20. Kubica, 1:20.254

De race begint morgen om 15:10