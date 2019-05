Belgische Koning Filip koopt peperdure stekkerauto

Het moet natuurlijk wel een beetje in het plaatje passen.

Het is altijd fijn wanneer beloftes worden nagekomen door monarchen en andere figuren in de politiek. De Belgische koning Filip steunt sinds dit jaar naar eigen zeggen de klimaatbetogers in zijn land. Inmiddels heeft de beste man een nieuwe auto aangeschaft om te bewijzen dat hij het meent. Het is maar de vraag of de boodschap zal aankomen.

Wie in de veronderstelling is dat koning Filip zich direct heeft bekeerd tot het Tesladom en een nieuwe Model 3 heeft gekocht bij zijn lokale verdeler, moeten we teleurstellen. Sowieso is de koning bij zijn favoriete merk, Mercedes, gebleven, daarnaast is zijn keuze wellicht niet de meest voor de hand liggende. Goed, in theorie mag de nieuwe Duitse sloep van de koning onzer zuiderburen ‘groen’ worden genoemd, zijn bolide zal een minder grote impact maken dan bijvoorbeeld de EQC.

Koning Filip heeft namelijk een hagelnieuwe Mercedes S560e van ruim 110.000 euro aan zijn wagenpark toegevoegd. Bij zijn bezoek aan het Brusselse brandweerkorps zagen de Belgische media de auto deze week voor het eerst. De luxe slee wordt aangedreven door een drieliter V6, die op zijn beurt weer wordt ondersteund door een elektromotor en een batterijpakket van 13,5 kWh. Het systeemvermogen van de auto bedraagt 476 pk, maar laat dit je vooral niet op het verkeerde been zetten. Volgens de specificaties moet de S560e een waanzinnig laag verbruik hebben van 2,5 liter op 100 kilometer.

Overigens kon het merk bij onthulling van de auto melden dat de S560e een volledig elektrisch rijbereik heeft van (daar komt ‘ie dan) 50 kilometer. Oh, en, dit cijfer is overigens ook nog berekend aan de hand van de gedateerde en minder waarheidsgetrouwe NEDC-cyclus. Maar hé, koning Filip heeft een milieuvriendelijke auto hoor.