Verstappen: "Comeback van Gasly of anderen zal falen" - Autoblog.nl

Max Verstappen denkt dat een comeback van Pierre Gasly bij Red Bull Racing zou falen. Maar het is niet persoonlijk, want Max denkt dat iedereen die bij Red Bull naast hem terug wil keren gedoemd is te mislukken.

De bezetting van het stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing is een hot issue in de F1. Feitelijk is dat nou al ruim twee jaar zo, vanaf het moment dat Daniel Ricciardo lichtjes onverwacht bekendmaakte het team te gaan verlaten. Carlos Sainz was nog even in beeld om terug in de armen van kamp Red Bull gesloten te worden, alsmede een aantal ‘outsiders’ zoals Alonso. Helmut Marko besloot uiteindelijk echter om Pierre Gasly na één jaar plus vijf races in een Toro Rosso voor de leeuwen te gooien.

Vettel, Kvyat, Verstappen, Gasly en daarna Albon

Gasly had een aantal voorbeelden om te volgen. Daniil Kvyat had nog minder tijd gekregen bij Toro Rosso en hij was inmiddels alweer gedegradeerd. Verstappen en Vettel slaagden wel na een korte aanloop. Zij kregen respectievelijk één jaar en vier races en één jaar en acht races oefentijd. Doch Gasly faalde jammerlijk naast Max. De Fransman was veel trager dan Max en maakte ook qua racecraft een fletse indruk. Na een half jaartje mocht Alexander Albon met een half jaar bij Toro Rosso onder zijn vuurvaste riem PG10 vervangen.

Albons invalbeurt begon wel aardig met een paar mooie inhaalmoves, die Helmut deden gnuiven van genoegen. Maar echte kenners zagen al snel dat het tempo van Albon niet eens zoveel (misschien wel helemaal niet) beter was dan dat van Gasly. En in een jaar tijd is daar helaas voor AA23 ook meer niks aan veranderd.

Heropleving bij ‘het zusterteam’

Voor Gasly echter is wel het nodige anders. De tweede kans om te rijpen bij Alpha Tauri heeft de Fransman met veel verve aangepakt. Op zich niet heel raar, want Gasly had in de opstapklasses vaak ook een jaartje opwarmen nodig voordat hij zijn titels pakte. De oneervolle demotie bij Red Bull leek een voorbode van einde F1 carrière voor Pierre, maar sterke optredens tegen Kvyat en een podium in Brazilië toonden aan dat d’n Pierre geen totale koekenbakker is. Dit jaar staat hij alweer 7-1 voor in het kwalificatieduel met Kvyat.

En toen volgde de race van vorige week op Monza. In de vrije trainingen leek de Alpha Tauri al super snel, maar op zaterdag viel het eindresultaat een beetje tegen. Gasly mocht als tiende starten, Kvyat als elfde. We weten echter allemaal wat er zondag gebeurde: door een samenloop van omstandigheden kreeg Gasly een buitenkansje voorgeschoteld die hij zeer adequaat inkopte. Niet verrassend zwollen de geluiden dat hij maar weer terug moet naar Red Bull extra aan na dit klinkende resultaat. Gasly had er op zich wel oren naar.

Comeback bij Red Bull Racing?

Red Bull gooide bij monde van Christian Horner afgelopen week echter al meteen koud water op dit scenario. En ook Max Verstappen heeft nu bij Reuters aangegeven dat hij niks ziet in een comeback van Gasly bij het team:

Iedereen kan wel proberen een comeback te maken bij Red Bull Racing, maar ze zullen geen van allen slagen. Max Verstappen, botte bijl

Max heeft het hierbij dus niet alleen over Pierre Gasly, maar ook bijvoorbeeld over Vettel, Ricciardo en als we ‘comeback bij Red Bull’ wat breder nemen Hulkenberg en Alonso. Verstappen denkt dat het nu sowieso niet zo boeiend is wie zijn teammaat is en hoe sterk die is:

We vechten momenteel toch niet voor het kampioenschap, dus het maakt eigenlijk niks uit [wie mijn teamgenoot is] Max Verstappen, bekijkt de zaken van de zonnige kant

Van de notie dat Red Bull een kans gemist heeft om Mercedes het vuur aan de schenen te leggen met een sterkere teammaat, een gedachte die Hamilton laatst uitte, wil Max dan ook niks weten:

Ik denk dat het vanaf het begin af aan al een verloren geval was. Mercedes is dit jaar zo goed uit de startblokken gekomen, dat dergelijke dominantie goedmaken gedurende het seizoen onbegonnen werk is. Het gaat nu om de derde plek pakken. Max Verstappen, gaat waarschijnlijk ooit een S-Klasse kopen

Tot vreugde van de Nederlandse fans verwacht Max in principe ook geen races meer te winnen dit jaar:

Qua pure snelheid verwacht ik op dit moment geen enkele race meer te winnen dit jaar. Max Verstappen, realist die een cynist een optimist noemt

Waarvan akte.