GP Toscane 2020: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Alle ins en outs van de GP Toscane 2020 nemen we met je door op Autoblog. Waar anders.

De tijd vliegt voorbij. Zo moesten we eerst even een lange tijd wachten voordat de eerste race van start ging, nu is het nauwelijks bij te houden. Op dit moment staat de GP van Toscane voor de boeg. Het is de eerste keer dat de GP van Toscane voor de Formule 1 gehouden wordt.

Daarom nemen wij vandaag alle ins, outs en bijzondere feitjes mee. Maar voordat we beginnen, eerst de agenda voor de GP van Toscane 2020:

Vrijdag 11 september

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

15:10 – 17:10 | Race

GP Toscane

De Grand Prix van Toscane is gloednieuw. De reden is vrij simpel: vanwege het coronavirus moest er gezocht worden naar enkele noodoplossingen. Tot nu toe zijn Spa en Monza de enige GP’s geweest die volgens de oorspronkelijk agenda gepland waren. Omdat er al een GP van Italië is geweest dit jaar (Monza), kan deze niet zo heten. Daarom wordt deze naam gebruikt. Er komt overigens nóg een GP in Italië dit jaar. Deze wordt op Imalo verreden en heet de GP van Emilio Romagna.

Mugello

Er werd al jaren geracet om en rond Mugello in de jaren 20. Daarna bleef het er lange tijd stil, tot de jaren ’60. Net zoals Pescara, Targa Florio en de Mille Miglia werden veel races gehouden op de openbare weg, met alle gevolgen van dien. Het circuit was toen meer dan 66 km, alhoewel het meer een afgezette openbare weg was waar men acht rondjes over reed.

Na een zwaar ongeluk in 1970 vond de organisatie het wel mooi geweest en werd er niet meer geracet op het 66 km lange ‘circuit’. Na enkele jaren begon men met de constructie van een nieuw circuit dat enigszins in de buurt ligt van de oude ‘baan’.

Autodromo Internazionale del Mugello

We gaan rijden op het Autodromo Internazionale del Mugello. De baan is eigendom van Ferrari, wat het meteen een mooi affiche maakt voor dit weekend, zij het waarschijnlijk met een bittere nasmaak. Daarover later meer, nu eerst Mugello.

Mugello is namelijk een baan dat in eerste instantie erg populair is bij motorrijders. De MotoGP (en diverse klassen eronder) racen er elk seizoen. De baan is 5,245 km lang en heeft 15 bochten. We draaien linksom (dus met de klok mee) en met name de linkerbanden gaan het heel erg voor hun kiezen krijgen, er zijn maar 5 bochten die naar rechts gaan.

Uniek karakter GP Toscane 2020

De baan heeft een paar gave secties en een uniek karakter. Het eerste dat opvalt is het hoogteverschil. Op Mugello klim je eerst naar boven, om bij bocht 6 weer een daling in te zetten. Er is nog geen F1-race gehouden op Mugello, dus is het lastig om een voorspelling te doen, maar gezien de downforce van de auto’s lijkt inhalen hier bij de meeste bochten er lastig. Heel misschien in de bochtensectie 4-5.

Scamperia

Iets meer zal er mogelijk zijn in bocht 10, ‘Scamperia’ genaamd. Je kan in de bochtensectie erna namelijk meer dan één racelijn rijden. Het zal niet makkelijk zijn om tijdens de GP Toscane 2020 hier in te halen met de Formule 1-auto’s van deze tijd. Als je niet kan inhalen, dan is deze sectie (bocht 10 tot 14) uitstekend geschikt om je auto te positioneren. Het rechte stuk is namelijk enorm lang: 1,141 km. Het lijkt makkelijker dan het is, want er zit een minimale knik aan het einde van het rechte stuk, alhoewel dat met de downforce en remweg van een F1 auto nauwelijks waarneembaar zal zijn.

Normaal gesproken bespreken we de snelste rondes, podia en pole positions. Maar daar is met de GP Toscane 2020 geen sprake van. We kunnen ervan uitgaan dat het ronderecord verbroken gaat worden en niet zo’n klein beetje ook. Dat er nooit geracet werd met een F1-auto betekent niet dat er nooit een F1-auto gereden heeft op Mugello.

In 2012 werd er namelijk getest op Mugello. Destijds was het Romain Grosjean die de snelste tijd neerzette van 1:21.035. Dat is de enige referentie tot nu toe, op wat sessies van diverse coureurs in prive-tijd na, dan. Voor Ferrari wordt het een feestje met een randje. Op dit moment is het team hopeloos uit vorm.

Voor de 1000e race rijden ze met een speciale rode kleur, maar de kans dat Vettel en Leclerc een goed resultaat halen lijkt uiterst minimaal. Maar sinds vorige week weten we in elk geval dat alles mogelijk is.

We hebben Daniel Ricciardo even gevraagd naar zijn mening over Mugello, deze kun je lezen in dit artikel.

Een rondje Mugello ziet er volgens Mercedes zo uit:

Welke kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Toscane?

Dit is een lastige vraag, gezien het ontbreken van de nodige context. Toch kan de Nederlander hier een verschil maken. Ondanks een dramatisch verlopen weekend is de Red Bull nog altijd in staat de rest te verslaan op de Mercedessen na. Het is een nieuwe baan, dus voor veel coureurs kan het een tikkeltje onwennig zijn. Verstappen is een coureur die zich relatief snel aan nieuwe omstandigheden aanpast. Hij weet snel de limiet te vinden. Daarbij verkeerd hij ook nog steeds in zeer goede vorm dit seizoen.

Het grote nadeel voor Verstappen en de neutrale racefan is dat Mercedes het pakket het beste voor elkaar heeft. Met name in die 15 bochten zullen ze het verschil gaan maken en op het rechte stuk zullen ze ook voldoende snel zijn. Dus heel nuchter beschouwd zou Verstappen wellicht Bottas naar het tweede plan kunnen verwijzen, maar Hamilton zal de race waarschijnlijk eenvoudig winnen. Ditmaal kan Hamilton ook het publiek bedanken voor een steun, want er is in beperkte mate wat mogelijk.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Toscane?

Heel erg goed! Het wordt lekker warm tot heet. Vrijdag is het nog bewolkt en slechts 29 graden, maar zaterdag en zondag wordt het zo’n 31 graden. Er is geen bewolking (dus ook geen neerslag) en er staat een matige wind. Dit kan nog een voordeel zijn voor Red Bull, die met warm weer beter om kunnen gaan en het bandenmanagement ietsje beter voor elkaar hebben.

Waar kan ik de GP Toscane 2020 volgen?

Zoals altijd zijn er vier manieren om de race te bekijken, zo ook met de GP Toscane 2020. We nemen de opties even met je door.

RTL Deutschland

Het makkelijkste is RTL Duitsland. Dat is alleen dit jaar nog mogelijk. Natuurlijk, je moet wel even door een hoop reclame heen. In het begin zijn deze wat langer, aan het einde iets korter. Veelal wordt er bier aangeprezen, dus dan is het goed. Het zorgt er alleen wel voor dat je net niet altijd alles meekrijgt. Aan de andere kant: daardoor is het wel gratis. Het commentaar is uiterst prettig.

Ziggo

Een andere eenvoudige optie is Ziggo. Als je in Nederland Formule 1 wil kijken in het Nederlands is Ziggo je enige optie. Je kan de race op het open kanaal (14) volgen als je al Ziggo hebt. Uiteraard kun je ook een abonnementje nemen. Een andere optie is om de race per keer te kopen. Dat kost je elke GP precies 3,99 euro. De verbindingskwaliteit is prima en het werkt uitstekend op je smartphone of tablet.

F1TV

Het mooiste is nog F1TV. Dat is een abonnement dat je bij F1 zelf afsluit. Dat kost zo’n 60 euro per jaar, maar daar krijg je een hoop voor terug. Je kan enorm veel races (ja, ook met Jos Verstappen!) terugkijken. Alle races tijdens de weekenden worden uitgezonden. Dus ook de lagere klasses komen voorbij. Ook lekker: je kan kiezen uit commentaar. Mocht de Britten van SkyTV iets te hysterisch worden vanwege Hamilton die Russell op een tweede ronde zet, dan kun je gelukkig altijd terecht bij de vertrouwde Olav Mol. Of je kiest een andere taal. Nadelen zijn er ook: het is niet altijd de meest storingsvrije streamingdienst.

Stream

Als laatste is er natuurlijk een stream oppikken van het wereldwijde web om de GP Toscane 2020 te volgen. We hebben even een overzicht gemaakt met alle diensten die het een beetje redelijk doen. We moeten er wel bij aantekenen dat de werking niet altijd even optimaal is. Ook barst het van de twijfelachtige reclame en pop-ups. Ook is de beeld- en geluidskwaliteit niet optimaal. Aan de andere kant: het is ‘gratis’.

Voorspelling AB redactie GP Toscane 2020:

Elke week doen drie prominente Autoblog-redacteuren hun plasje over de Grand Prix die gaat komen. Op de vorige race na zaten ze er eigenlijk nooit naast. Dat zegt heel veel over de kennis en kunde van deze heren

Wouter

Hamilton Bottas Sainz

Mercedes en Renault power gaan ook op dit circuit weer domineren. De vorige race hadden we ook goed voorspelt, dus dit wordt het gewoon. Wouter, haalt zijn eigen auto door

Michael

Hamilton Verstappen Sainz

Je zou natuurlijk kunnen zeggen: zie je nou wel, alles is mogelijk. Maar de koek is natuurlijk gewoon weer op nu. Dus Gasly zie ik niet heel hoog in het linkerrijtje eindigen: komende Grand Prix. Sainz misschien wel. Ik gok op pech voor Bottas. Michael, deelt een hele Smart.

Jaap

Hamilton Bottas Verstappen