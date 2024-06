Kwalificatie Formule 1: Verstappen weer niet op pole in Canada

Hiep hoi, Yuki blijft officieel een jaar extra bij VCARB en Bearman is volgens Engelse journalisten zeker van een plek bij Haas F1. Maar er wordt ook nog geracet. Pakt Hamilton de pole position voor de Grand Prix van Canada in 2024?

Het is ongekend hard werken voor Red Bull de laatste tijd in de Formule 1. Het vertrek van Newey na Hornergate was koud aangekondigd, of de oppermachtige machine begon te stotteren. Toeval? Waarschijnlijk, maar hoe dan ook is er eindelijk weer een beetje spanning in de koningsklasse. Naast Ferrari heeft inmiddels ook McLaren weer eens een race gewonnen. Een zucht van verlichting waait door de paddock. Zelfs Mercedes durft weer te dromen van de aansluiting vinden.

Dat geldt des te meer na de klinkende beste tijd van Hamilton in VT3 eerder vandaag. Max was daarin overigens ‘gewoon’ tweede, na de eerdere problemen van gisteren…dus het is nou ook weer niet dat Red Bull opeens niks meer kan. McLaren en Aston Martin zaten er ook bij, dus de Mercedes-tor lijkt lekker te gaan (of wa ‘ie al opengedraaid?). Ferrari was minder snel onderweg. Krijgen we dan een heuse Hamilton-Verstappen shoot out voor pole alsof het 2021 is? Of is het toch allemaal schijn en grijpt Verstappen weer de teugels in handen? We gaan het zien…

Q1

Mercedes is echt snel. In ieder geval ook in deze fase van de kwalificatie. Russell gaat naar P1, Verstappen naar P2 en Hamilton naar P3. Houden ze dat vol richting Q3 waar we weten dat Verstappen en Red Bull altijd nog een tandje bij kunnen zetten? Perez is weer aan het klungelen met gebruikte banden. Dat gaat ‘m niet worden voor de Mexicaan, dus hij staat weer onder druk aan het einde van de sessie om dan alsnog hard genoeg te gaan op nieuwe softs.

Gasly laat zien wat er nog mogelijk is. Hij gaat met de normaal kansloze Alpine naar P2. Iedereen zal dus nog moeten verbeteren, inclusief Verstappen. Maar VER komt binnen en noemt een probleem met terugschakelen. De Nederlander heeft mazzel dat Ricciardo in ieder geval langzamer is dan hij. Maar Verstappen gaat toch nog een keer naar buiten. En zet dan twee paarse sectoren neer. Hij is een halve seconde sneller dan iedereen. Terwijl Perez er weer uitligt als zestiende. Oeps. Red Bull kan de performance dus aan en uit zetten, maar alleen met Verstappen. Ook Bottas, Ocon, Hulkenberg en Zhou liggen eruit.

Q2

In Q2 is het dan eerst Piastri die de leiding neemt, voor Verstappen. De VCARB’s doen allebei eerst een trage ronde voor hun snelle rondes. Dat werkt aardig want RIC en TSU staan daarmee voorlopig in de top-10. Ook Russell doet eerst een trage ronde en zet daarna de snelste tijd neer. In de herhaling zien we dat een van de Mercs Verstappen in de weg zit. VER denkt dat dit expres gebeurt.

Op gebruikte softs is ook Verstappen nu niet goed genoeg om veilig door te komen. Wel is hij daarmee praktisch even snel als Sainz op nieuwe softs. Team rood gaat niet lekker. De vorm van Monaco is er absoluut niet. Toch gebrek aan topsnelheid en power? Russell heeft mazzel want hij komt weg met een enorme snap tussen de muren.

Het is een bijzondere sessie, want Sargeant gaat naar P5, daarna Ricciardo naar P4 en Tsunoda zelfs naar P2. Verstappen staat dertiende. Kan hij weer even een rondje eruit peuren nu het moet? Ja, maar niet van harte. Als hij over de meet komt is het P5. Hamilton is zes tienden sneller! Sainz haalt het niet en als Albon dan toch nog harder gaat dan Sargeant ligt Leclerc er ook uit. Ferrari na de 1-3 van Monaco nu dus er met twee auto’s uit in Q2. Magnussen en Gasly zijn ook de bok. Maar vandaag zijn zij wel sneller dan hun teammaten.

Q3

Komt er regen? In de F1 zijn wij altijd sceptisch als men dat zegt. Je hoopt op vochtigheid maar meestal blijft het kurkdroog. Wait…what. That’s what she said. Enfin, Verstappen gaat op gebruikte softs naar een 1:12.3. Russell gaat naar een 1:12.000, ook op gebruikte softs. Hamilton nestelt zich tussen zijn teammaat en zijn oude rivaal. Het zal toch niet echt gebeuren dat Mercedes nu ook weer gaat winnen?

Norris en Piastri komen dan ook in actie en naar P2 en P3. Verstappen heeft dus werk te verzetten. De Nederlander gaat naar paars in sector 1, maar groen in sector 2. Op de meet is het exact dezelfde tijd die Russell al had staan. Hamilton verbetert zich niet. Dat wil zeggen Russell op pole voor Max (dezelfde tijd), met daarachter Norris op 21 duizendsten en Piastri op een tiende. Ricciardo is vijfde (huh?), Alonso zesde, Hamilton uiteindelijk slechts zevende, Tsunoda achtste, Stroll negende en Albonio tiende. Wat een sessie weer zeg…

Max heeft dit jaar een gevecht bij de kladden, zoveel is zeker. Zijn voordeel: de uitdager is telkens iemand anders.