Uitslag Formule 1: wie trotseert de regen in Australië en wint de eerste race?

Wie trotseert de regen in Australië en wint de eerste Grand Prix van het jaar?

Het Formule 1 seizoen gaat dit weekend eindelijk weer van start. De rillingen, trekkingen en racende gedachten zijn voorbij, want we hebben eindelijk weer onze fix. Of Max-fans dit jaar weer al hun dopamine krijgen is maar de vraag. Voor het eerst in jaren gaan Bulli en Max niet als favorieten het seizoen in.

Experts verwachtten vooral McLaren en Ferrari vooraan. En de kwalificatie van gisteren doet vermoeden dat team oranje inderdaad de overhand heeft. Team rood lijkt traditioneel meer hype dan resultaat. Maar wie weet krijgen ze het nog iets beter voor elkaar gedurende de loop van het seizoen.

Bij het inschakelen op deze vroege morgen zien we meteen al datgene wat we graag zien: een nat circuit. De start wordt echter even uitgesteld, omdat Isack Hadjar in de opwarmronde van de baan spint. De Franse rookie is duidelijk geēmotioneerd door deze gebeurtenis. De race wordt eventjes uitgesteld tot kwart over drie lokale tijd…

Spoiler alert: eerst de uitslag, dan het verslag!!1!

1 Norris McLaren Gefinisht 2 Verstappen

Red Bull Gefinisht 3 Russell

Mercedes Gefinisht 4 Albon

Williams Gefinisht 5 Antonelli

Mercedes Gefinisht

6 Stroll

Aston Martin Gefinisht 7 Hülkenberg

Sauber Gefinisht 8 Leclerc

Ferrari Gefinisht 9 Piastri

McLaren Gefinisht 10 Hamilton

Ferrari Gefinisht 11 Gasly

Alpine Gefinisht 12 Tsunoda

Racing Bulls F1 Team Gefinisht 13 Ocon

Haas·F1 Gefinisht 14 Bearman

Haas·F1 Gefinisht 15 Lawson

Red Bull DNF 16 Bortoleto

Sauber DNF 17 Alonso

Aston Martin DNF 18 Sainz jr.

Williams DNF 19 Doohan

Alpine DNF 20 Hadjar

Racing Bulls F1 Team DNF

Start

Max Emilian is goed weg, maar in de eerste knik is hij nog niet in staat de McLarens te verschalken. Piastri remt laat en schiet een klein beetje door. Max kan meer snelheid meenemen en verschalkt de Ozzie. Dan is er een safetycar, want Jack Doohan hangt de Alpine in de muur. Dat is rookie nummer twee uit de race dus. Doch meer verrassend is de exit van de winnaar van vorig jaar. Sainz gaat in de Williams achter de safetycar de muur in. We hebben een echte race om handen…

Bij het ingaan van ronde 8 gaat het weer los. Verstappen komt even dichtbij Norris, maar valt dan weer een beetje weg. Leclerc is de man in de top-5 die het meeste gewonnen heeft: hij rijdt namelijk vijfde voor Tsunoda en Albon. Teammaat Hamilton is in de beginfase blijven steken op P8 bij zijn debuut voor Ferrari. Opvallend is echter dat de McLarens en Verstappen meteen een fors gat trekken naar Russell. Na ronde 14 is het al ruim zes seconden.

In de andere Mercedes haalt Antonelli Hulkenberg in voor P12. Even later verliest de jonge Italiaan de positie echter alweer als hij van de baan spint. Het is de rookie vergeven, want onze held maakt ook een foutje. Hij verremt zich en verliest P2 aan Piastri. Teammaat Lawson gaat dan op fraaie wijze Ocon voorbij. Maar juichen voor P15 is er niet bij voor de Kiwi in de andere Red Bull Racing. Alleen de Hazen rijden achter hem.

Schrikbarend voor iedereen die een spannend seizoen verwacht had, is dat de McLarens Verstappen achterlaten alsof die laatste stilstaat. In ronde 30 hebben ze 16 seconden te pakken op MV1, die nog steeds 9 seconden heeft op Russell. Piastri lijkt sneller dan Norris, maar er volgt een teamorder om posities vast te houden. Nog niet echt Senna versus Prost dus.

Mid Race

We hebben dan al twee rookies in de muur gezien, als halverwege de race een derde volgt. Fernando Alonso, jong talent uit Oviedo Spanje, klapt de muur in. Het zorgt voor een nieuwe safetycar. Jammer want een puntje had er wellicht ingezeten voor de Aston Martin man.

Finish

De coureurs zijn dan gewisseld naar slickbanden voor de laatste ronden. Het wordt een spektakel als het toch weer begint te regenen. Beide McLarens glibberen van de baan. Piastri zelfs echt het gras in. De Ozzie komt nog weg maar verliest de race. Een pandemonium volgt in de pit. Norris stopt, Verstappen, Tsunoda en Hamilton rijden in eerste instantie door. Sensatie hangt in de lucht. Maar op de slicks is het niet te doen.

Lawson en Bortoleto klappen de muur in en daarmee is Antonelli de rookie van de dag (tot nu toe). Hij schuift na alle pitstops op naar P5. Ook Bearman rijdt nog rond, maar wel op de veertiende en laatste plaats in de race. Norris wint voor Verstappen. Russell wordt derde. Antonelli haalt nog Albon in voor P4, maar moet het dan toch afleggen tegen de Britse Thai. Stroll wordt zesde, Hulkenberg zevende met een welkom resultaat voor Sauber. Leclerc, Piastri en Hamilton maken de top-10 compleet.

Een mooie eerste race dus, maar we kijken mogelijk wel tegen een dominant seizoen voor McLaren aan. Kan nog steeds mooi worden natuurlijk, als NOR en PIA het elkaar lastig maken. Vandaag de eerste slag voor NOR dus. Antonelli beleeft met een beetje mazzel een mooi debuut maar voor de rest van de rookies was het een vuurdoop. Op naar de volgende!