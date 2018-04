Kwalificatiecrash Bahrein was Max z’n schuld

Red Bull gaf Max geen vleugels...

Door het incident met Verstappen en Hamilton, zou je bijna een ander belangrijk gespreksonderwerp van de GP van Bahrein vergeten. Hiermee bedoelen we de flinke klapper die Max maakte tijdens de kwalificatie op zaterdag. Volgens Verstappen was het de schuld van de aandrijving. Bij het uitaccelereren zou de achteras zomaar 150 pk extra te verwerken krijgen. Dit blijkt echter helemaal niet waar te zijn. Verstappen jokte!

Volgens de Limburger zou de crash dus in eerste instantie te wijten zijn aan een onverwachte vermogensboost. Vandaag blijkt dat het gewoon de schuld van Verstappen zelf was, zo zegt Horner tegen Autosport. Volgens de teambaas van Red Bull was er geen sprake van mechanische problemen. De crash in Q1 werd veroorzaakt, doordat hij het gaspedaal ingetrapt hield nadat hij over de kerbstone sprong. Christian Horner denkt dat hierdoor een schommeling in het pedaal ontstond. Kortom: Max bleef zelf gas geven! Tevens benadrukt de RB-chef dat het gaspedaal niet vastzat of iets dergelijks.

Ook de grote baas van Renault Sport had er wat over te zeggen. Cyril Abiteboul en zijn team hebben onderzoek verricht, maar zonder iets opmerkelijks gevonden te hebben. In het interview zei hij:

The engine has done exactly what the throttle was asking, it was very clear. It’s a determinist thing – cause and consequence, when you press on the throttle, something is happening to the engine. The engine has reacted in exactly the same way that it was supposed to react.

Naast de meest invloedrijke mannen bij Renault, deed ook Nico Hülkenberg zijn zegje. Feitelijk rijdt hij met dezelfde krachtbron als Max en was dan ook, op z’n zachtst gezegd, verbaasd over de uitspraken van hem. Volgens de Hulk is die 150 pk extra simpelweg onmogelijk, lees zelf maar:

I would like to know where the 150 horsepowers are coming from. Does he have a party mode as well? I haven’t experienced that. It doesn’t change from one lap to another. Let me put it like this – that’s Greek to me.

Kort samengevat: Bahrein is voor Max een weekend om heel snel te vergeten. In dit geval was dat wel (weer) z’n eigen schuld.