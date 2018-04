Dit zijn de (minst) schone merken in Europa

En wie staat er weer bovenaan?!

Jato kun je kennen of je hebt er nooit van gehoord. Wie ze kent, herinnert zich wellicht een aantal interessante onderzoeken. Zo schreven we eerder al over de nieuwe testmethodes en de bestverkochte auto’s binnen de Europese grenzen. Vandaag hebben we er weer eentje voor jullie. Want wat zijn volgens de Britten de meest schone en minst schone autofabrikanten, die binnen Europa hun modellen verkopen?

Op nummer 1 vinden we (hoe kan het ook anders) Tesla! De gemiddelde CO2-uitstoot, berekend over het modellengamma, is 0,0 gram per km. Niet echt verrassend. Des te leuker is het om de rest van de onderstaande Top 50 te bestuderen. En wat blijkt? Vier van de zeven automerken, die zich in de meest schone categorie (90-110 g/km) vallen, zijn van Franse afkomst. Dit zijn Peugeot, DS, Citro├źn en Renault. Al moet erbij gezegd worden, dat ze hoogstens viercilinder motoren aanbieden.

De tweede categorie (110-130 g/km) telt de meeste fabrikanten. Hierin valt op dat vooral de niet-hybride merken hoger in het lijstje staan, dan automakers met hybrides in huis. Het mooiste voorbeeld is Lexus. Ook BMW, Mercedes en Volvo heb een hoger gemiddelde CO2-emissie, ondanks de plug-in hybrids en EV’s die ze hebben. Hoogstwaarschijnlijk is dit te danken aan de M’s en AMG’s, die te enthousiast omspringen met de uitstoot van CO2. Merken boven de genoemde premiums bouwen over het algemeen kleinere modellen, wat resulteert in een lagere uitstoot.

In categorie nummer 3 (130-160 g/km) vinden we meer de buitenbeentjes van de autowereld. Enkele voorbeelden zijn Infiniti, SsangYong en Subaru. De allerlaatste ‘uitstootklasse’ (+160 g/km) bestaat vooral uit exclusieve en exotische merken, zoals Maserati, Lotus, McLaren en Ferrari. Helemaal onderaan vinden we Rolls-Royce, de minst milieuvriendelijke autofabrikant!

Jato onderzocht niet alleen de huidige stand van zaken. Ook de CO2-cijfers van 2016 zijn erbij gepakt, en wat bleek? Merken als Aston Martin, Bentley, McLaren en Porsche hebben in 2017 de grootste stap voorwaarts gemaakt, als het gaat om CO2-vermindering. Echter zullen we qua prijsstelling hier niets van gaan merken. De nieuwe WLTP-test gaat de minder strenge NEDC-testcyclus vervangen. Door de nieuwe testnorm krijgt men een realistischer beeld van de CO2-emissie, wat weer invloed heeft op de prijs. Kijk maar naar de prijskaartje van de BMW X4 en Audi A6!