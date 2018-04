Verwacht dit weekend meer ploffende Renault-motoren

Fans van Max hoeven de televisie niet aan te zetten.

Na twee verreden Grand Prixs en slechts één gesneuvelde motor, kijkt Renault buitengewoon positief naar de rest van het seizoen. Tijdens de wintertests werd besloten aanvankelijk rustig aan de doen, om te bekijken of de gewenste betrouwbaarheid aanwezig was. Het inleveren van vermogen moest maar even op de kin genomen worden, wat betekende dat de drie teams met Franse krachtbronnen iets harder hun best moesten doen dan de rest.

Dit deed de één beter dan de ander. McLaren, bijvoorbeeld, heeft bij lange na nog niet de auto gecreëerd waarover ze de paddock al jaren vertellen. Desondanks kenden ze een tweetal gunstige races en wisten ze te kapitaliseren op de fouten van anderen, met als resultaat dat Fernando Alonso momenteel de vierde plek in het kampioenschap bezet. De Red Bulls, daarentegen, zijn nog nergens te bekennen. Dit is echter weer te danken aan het inmiddels zo voorspelbare ongeluk dat aan het team verbonden is. Althans, dat geldt in ieder geval voor één zijde van de garage.

Nu blijkt dat de krachtbron uit Viry-Châtillon zijn werk niet onaardig doet, heeft Cyril Abiteboul laten weten dat de klantenteams en het fabrieksteam de kraan open mogen draaien. Waar de teams tot op heden in beperkte mate met de high power modes mochten werken, mogen ze er vanaf dit weekend uitvoerig gebruik van maken. Tegenover Autosport vertelde de Fransoos dat alles redelijk volgens plan verloopt.

“We are doing what we said we would be doing. We wanted to confirm reliability, which we’ve done so far. We have had an incident with Ricciardo, but the reason is still unknown, as we are talking. Whether it was chassis or engine related, we’re still unsure of the root cause. It was an electrical issue, which obviously impacted the energy store. Apart from that, combustion engine-wise and ERS, it’s pretty OK. We are obviously pushing the envelope in terms of usage and operation of the engine.”

Het is positief dat Renault de zaken op orde lijkt te hebben, maar wanneer de teams ineens meer van de krachtbron mogen gaan vragen, zullen ze zich wederom op onbetreden terrein bevinden. Zoals gezegd hebben de door Renault aangedreven teams tot op zekere hoogte al gebruik mogen maken van de high power modes, maar extensief gebruik zal wellicht negatieve consequenties opleveren. Ploffende motoren, bijvoorbeeld.

Overigens vist Cyril in hetzelfde gesprek nog een opmerkelijke opmerking uit zijn jaszak, in het licht van de crash van Max Verstappen tijdens de kwalificatie in Bahrein.

“The engine has done exactly what the throttle was asking, it was very clear. It’s a determinist thing, cause and consequence, when you press on the throttle, something is happening to the engine. The engine has reacted in exactly the same way that it was supposed to react.”

Wie destijds aan het kijken was naar de uitzending van Ziggo, zal gehoord hebben dat Robert Doornbos contact had met een ‘insider’ bij Red Bull. De voor ons onbekende persoon wist Doornbos te vertellen dat het incident niet aan Max te wijten was, maar aan een plotselinge powerboost van ongeveer 150 pk. Deze notie werd later door Verstappen zelf bevestigd, maar de rest van zijn team nam schuchter plaats op de zwijgstoel.

Als buitenstaanders is het lastig (of zelfs niet) te zeggen wie er nu precies gelijk heeft. De waarheid negerende, is dit wederom een geval waarbij Red Bull en Renault met elkaar in strijd zijn. Blijft dit zich opstapelen, dan zal het niet lang duren voordat de boel uit elkaar gaat.