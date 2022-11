Gaan we allemaal aan de zonne-elektrische auto’s?

Als het aan het Nederlandse bedrijf Lightyear ligt wel en gaan we allemaal zonne-elektrische auto’s rijden.

We maken steeds vaker de overstap naar elektrisch rijden. Dat moet ook wel, want de overheid stimuleert dit en zal op de lange termijn de verbrandingsmotor verbieden. Dit zal een enorme druk uitoefenen op ons elektriciteitsnet. Al die auto’s moeten natuurlijk wel opgeladen worden.

Aanschaf van een elektrische auto is veelal ook duurder. Hiernaast, je kan nou niet echt spreken op dit moment dat energie, in welke vorm dan ook, goedkoop is. Het Nederlandse bedrijf Lightyear hoopt jaarlijks 100.000 zonne-elektrische auto’s te gaan verkopen. Zou jij het aandurven?

Zonne-elektrische auto’s van Lightyear

Het zou natuurlijk ideaal zijn: een auto die kan opladen door middel van zonne-oplaadtechnologie. Je hebt de voordelen van elektrisch rijden, maar niet de nadelen van het opladen aan een paal. Echter, in ons landje schijnt niet altijd de zon. Als ik nu naar buiten kijk is het grauw en grijs en regent het zelfs. Serieus opladen met zonne-energie lijkt er nu niet in te zitten. Ik moet echter vanmiddag wel op pad met de auto voor een lange rit, dus daarom zou de Lightyear aan de paal moeten.

Toch is er voldoende vertrouwen in de technologie van het Nederlandse bedrijf. Of in ieder geval bij investeerders. Lightyear haalde begin september nog eens 81 miljoen euro op. Het is nu bezig om de productie van zijn eerste voertuig, de Lightyear O, op te gaan zetten. Deze auto is nog duur, maar moet de technologie aan het grote publiek introduceren. Tom Selten werkt bij Lightyear en zegt volgens Autocar dat ze een auto kunnen leveren die 80 procent minder hoeft te worden opgeladen en twee keer zoveel actieradius heeft op hetzelfde batterijpakket in vergelijking met een standaard EV.

Praktijk

Of dat in de praktijk echt zo uitpakt, dat is nog maar de vraag. Wij kijken dan ook uit naar de mogelijkheid om een Lightyear O uit te testen. Het is toch wel gaaf die nieuwe techniek én het is een Nederlandse auto! Vermoedelijk moeten we hier nog wel even op wachten. Wat wel vaststaat is dat het design van de auto ervoor moet zorgen dat de weerstand zo min mogelijk is, waardoor het bereik groter is.

Voor de prestaties hoef je de auto niet te kopen. Helemaal chill bereik je de 100 kilometer per uur in tien seconden. De nadruk bij de auto’s van Lightyear is de efficiëntie. Er zit maar een klein batterijpakket in van 60 kWh, dit maakt de auto weer lekker licht.

Belangrijkste onderdeel van de auto is de gepatenteerde dubbelgekromde zonnepanelen die vijf vierkante meter boven de motorkap en het dak innemen. Op een volle accu zou je in ieder geval meer dan 700 kilometer kunnen rijden. Dan moet je hem wel aan de paal hangen, de zonnepanelen zorgen voor een 70 kilometer extra bereik per dag. Voor korte ritjes ideaal dus. De Lightyear O kost rond de 250.000,- euro. De Lightyear Two (of T) moet toegankelijker worden en ongeveer 30.000,- kosten.

De ambitie van het bedrijf is om 100.000 auto’s per jaar te gaan verkopen. Gelet op de bovenstaande informatie, en ons weerbeeld, ben jij er daar een van?