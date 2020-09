Laad je ID.3 en Taycan gratis op bij Tesla Superchargers - Autoblog.nl

Tesla maakt het ongewild extra voordelig om een EV van een ander merk te rijden in Europa.

Het uur van de waarheid nadert voor Tesla. Onlangs was er zelfs een item bij 1Vandaag over Tesla met de strekking dat de aandelenkoers van het merk zou duiden op een bubbel. Zeg me dat het, niet, zo is. Je weet hoe het adagium luidt: als na je kapper ook de publieke omroep gaat praten over de waarde van een aandeel weet je dat het tijd is om te verkopen. Vooral ook nu de concurrentie eindelijk op st(r)oom komt.

Software

Maar ja, die concurrentie, zo houden de adepten vol, zijn eigenlijk nog steeds knaak. Niet alleen qua hardware, maar vooral ook qua software. Smalend wijzen ze naar de problemen die VAG ondervindt met de ID.3. Maar ironisch genoeg is het juist een ‘bug’ in de software van Tesla die de concurrentie nu eventjes in het zadel helpt.

CCS

Bij de launch van de Tesla Model 3 in Europa heeft Tesla namelijk het Combined Charging System (CCS) omarmd voor het Supercharger V3 netwerk van laadpalen. Je sluit je Model 3 aan op zo’n paal, software herkent de auto en de rekening op je gekoppelde Tesla account loopt automatisch op. Gemak dient de mens.

Je voelt ‘m echter al aankomen. Veel EV’s van andere merken gebruiken ook CCS stekkers, doch hun eigenaren hebben geen gekoppelde Tesla accounts. EV-verhuurder NextMove vond het wel een goed idee eens te checken wat er gebeurt als je zo’n Tesla laadpaal in een andere EV ramt. Hetzelfde bedrijf cancelde overigens eerder een forse order Model 3’s vanwege matige bouwkwaliteit.

Gratis

Enfin, NextMove is tot de conclusie gekomen dat vrijwel alle EV’s met CCS gewoon opgeladen worden door Tesla’s Superchargers. Alleen ontvangt in dit geval niemand de rekening. Nou ja, behalve Tesla zelf dan, indirect. Maar goed dat ze onlangs die vijf miljard hebben opgehaald op de beurs. Het ‘trucje’ lukte met de Volkswagen ID.3, Porsche Taycan, Volkswagen e-Golf, BMW i3, Opel Ampera-e, Hyundai Kona Electric, Hyundai IONIQ Electric en de Renault ZOE.

De verwachting is uiteraard dat Tesla spoedig stopt met het uithangen van de Barmhartige Samaritaan voor de concurrentie middels een software fix. Tot die tijd verwachten we echter lange rijen Nederlandse Taycans bij Tesla Superchargers…