Tesla annuleert mega-order wegens slechte kwaliteit

Of was het toch de klant? Ze zijn er nog niet uit. Maar Tesla moet wel onthouden: bedrijven zijn net even wat kritischer dan early adopters.

De Tesla Model 3 is een enorme hit. Zo veel mag duidelijk zijn. De Amerikaanse autofabrikant kan maar met moeite voldoen aan de vraag naar de populaire elektrische auto. Geweldig nieuws voor Elon Musk en de zijnen.

Helaas wil het nog weleens voorkomen bij zo’n enorme schaalvergroting dat de bouwkwaliteit van de auto’s te wensen overlaat. Zo ondervond NextMove. Nextmove is een Duits autoverhuurbedrijf dat graag 100 exemplaren van de Model 3 aan zijn vloot wilde toevoegen. De Model 3 is zeer belangrijk voor het bedrijf, want ze specialiseren zich in het verhuren van elektrische auto’s.

Al in 2018 werd de enorme order geplaatst. Net als vele anderen moest NextMove eventjes wachten alvorens ze hun bestelling in ontvangst konden nemen. De eerste 15 exemplaren kwamen begin dit jaar al aan. NextMove was echter not impressed met de kwaliteit van de de auto’s. NextMove probeerde bij Tesla verhaal te halen. Volgens NextMove was de kwaliteit van de Model 3’s niet om over naar huis te schrijven.

Zo was de lak van erbarmelijke kwaliteit. Ook waren er electronicaproblemen, condensatie in de koplampen en beschadigingen op de dashboards. Ook wilde Tesla exemplaren leveren die al geregistreerd waren, waardoor NextMove achter het net zou vissen met bepaalde incentives die in Duitsland gelden als je een EV aanschaft.

Ondertussen is het online moddergooien begonnen. Volgens NextMove heeft Tesla zélf de order geannuleerd. Tesla ziet dat toch echt anders en bevestigt dat NextMove ervoor gekozen heeft de auto’s niet meer af te nemen. Het is niet de eerste keer dat Tesla het nieuws haalt vanwege de (al niet incidentele) mankementen aan hun succesnummer. Ook de aftersales afdeling kan het maar moeilijk bijbenen. (via: Reuters)