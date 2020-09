Max Verstappen gooit schaduw op Sebastian Vettel - Autoblog.nl

Max Verstappen neemt wederom geen blad voor de mond. Zijn onderwerp betreft dit keer Sebastian Vettel.

Het was even schrikken voor Vettel en zijn fans afgelopen winter. Niet alleen kregen we het nieuws te horen dat de Duitser moest vertrekken bij Ferrari. Hij had niet eens meer een contract aangeboden gekregen van de Scuderia. Potverdikke wat een disrespect voor de viervoudig kampioen. Zouden ze eens moeten proberen met een aantal ‘vakbondsleiders’ daar in het mooie laarsland.

Vettel besloot echter niet over te gaan tot onvriendelijkheden jegens paarden. Wel moest hij zelf even gaan babbelen met andere teams om zijn F1 carrière voort te zetten. Seb heeft namelijk geen echte manager. Waarom je wel zo’n manager moet hebben als sportman bleek daarna wel. In plaats van dat VET iemand anders het vuile werk kon laten opknappen, moest hij zelf een paar blauwtjes lopen bij Mercedes en Red Bull. Ouch kwadraat.

Het leek al bijna alsof er gewoon geen (enigszins respectabele) plek was voor Vettel, maar toen kwam het gerucht dat team roze interesse had. Ondanks de ontkenningen van Otmar Szafnauer, ging diezelfde Szafnauer in Silverstone even benzine halen samen met Vettel. Otmar had net een nieuwe 488 Pista en Vettel wilde die wel even bekijken, zo luidde het.

Net toen de geruchtenmolen alweer een beetje afgeremd was, kregen we afgelopen woensdag de officieuze bevestiging dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Althans, het werd duidelijk dat Perez het team na dit seizoen zou verlaten. En dat kon uiteraard maar een ding betekenen. Vettel zal volgend jaar Lance Stroll bijstaan in dienst van Lawrence Stroll bij ‘Aston Martin’ (nu nog Racing Point).

Maar ja, wat kan Vettel eigenlijk nog bij dat team? In het verleden zijn er ook wel eens kampioenen naar ‘kleinere’ teams gegaan en een enorm succes werd dat meestal niet. Dit jaar rijdt Seb helemaal geen deuk in een pakje boter, dus sommigen twijfelen zelfs of hij wel beter is dan Perez. Zelfs niemand minder dan Max Verstappen heeft daar wat twijfels over, zo meldt ESPN:

I don’t expect Seb to be much faster than Sergio. Max Verstappen, vindt iedereen wiens naam met een ‘S’ begint gelijkwaardig

Waarvan akte. Denk jij dat Seb wel van toegevoegde waarde kan zijn voor Aston Martin? Laat het weten, in de comments!