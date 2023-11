Zo ruig heb je een luxe Hyundai nog nooit gezien

Ja, we noemen Genesis even heel oneerbiedig een luxe Hyundai, maar zeg nou zelf, zo’n ruig ding is gaaf!

Een merk dat vooralsnog door onze neus geboord wordt: Genesis. Wij krijgen wel de ‘gevestigde orde’ Audi, BMW en Mercedes en ook luxemerken van Aziatische merken als Lexus en Infiniti kon je hier kopen (maar dat deed je niet). Toch hebben wij het gevoel, helemaal met de Koreaanse auto’s die wij wél krijgen, dat Genesis best een relatief succes zou kunnen worden.

Genesis GV70

Duitsland is al om in ieder geval en daar kun je de modellen van Genesis al kopen. Waaronder de GV70, een beetje de XC60 van het Koreaanse luxemerk. Alsof ze het van elkaar afkijken, want de GV80 boven de 70 is een topklasse SUV (à la XC90) en de kleinere GV60 is een compacte elektrische crossover à la EX30. De GV70 is dus een forse SUV, maar tegelijkertijd eentje die niet obsceen groot is. Een mooie middenmaat.

Luxepaard

Het is wel een enorm luxe auto. Dat is goed nieuws, want dan heb je alles wat je kan wensen. Dat is geen goed nieuws omdat het daarmee wel een typische SUV is, dus offroaden kun je vergeten. Tenminste, in een standaard GV70. Genesis in Duitsland betekent dat een partij die daarmee kan helpen ook de GV70 heeft gevonden.

Delta4x4

En dat is het wellicht bekende Delta4x4. Die transformeren de Genesis GV70 tot een auto die zich wel kan redden in de modder. Het is een bekend recept, maar daarmee niet minder leuk. De auto is met 50 mm verhoogd en verbreed, waarmee dikkere offroad-banden passen.

Op het dak was ruimte voor een LED-balk, opslagboxen en rijplaten als je toch vast komt te zitten. Op een SUV voelt het al wat sneller natuurlijk en dat is fijn. Kan je toch de verhoogde aspecten van de auto goed gebruiken.

De Delta4x4 Genesis GV70 maakt zijn debuut op de Essen Motorshow, dus collega @willeme en ondergetekende gaan hem voor jullie zoeken. Spoilers!