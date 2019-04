Lambo en Ferrari op de bon na ‘straatrace-praktijken op A16’

Wees een heer in het verkeer.

Het hebben van een snellere auto brengt soms ook haantjesgedrag met zich mee. Nog steeds illegaal, maar niet gevaarlijk voor omstanders, is zo’n auto even doortrekken op een lege N-weg. Hoe anders als je tussen het verkeer gevaarlijke capriolen gaat uithalen en zo niet alleen jezelf maar ook andere weggebruikers in het gevaar brengt.

Afgelopen zaterdagavond vonden volgens omstanders straatrace-praktijken plaats op A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht. Een Ferrari, Lamborghini, Mercedes en een Porsche zouden onder meer over de vluchtstrook hebben gereden en sprintjes hebben getrokken.

De acties werden door de eigenaren ongetwijfeld met een glimlach besproken, want de auto’s stonden even verderop op het parkeerterrein van het BP-tankstation bij de Sandelingen-West aan de A16 af te koelen. De politie kreeg een melding dat de auto’s hier op de parkeerplaats stonden en ging poolshoogte nemen.

Omdat de ‘straatrace-praktijken’ door medeweggebruikers en niet door de politie geconstateerd was kon er voor dat gedrag geen boetes uitgeschreven worden. Bovendien ontkenden de bestuurders dat er over de vluchtstrook is gereken. Wel gaven ze toe ‘sportief’ te hebben gereden. Op basis van andere feiten kon toch het bonnenboekje worden getrokken.

Zo reed de Mercedes met handelaarsplaten, terwijl er geen sprake was van een proefrit. De platen werden door Team Verkeer Rotterdam in beslag genomen en de bestuurder kreeg 380 euro boete. De Ferrari 458 reed met een kentekensticker aan de voorkant en kreeg hier een bekeuring van 140 euro voor. De Lamborghini beschikte over Duitse export-kentekenplaten. Ook hier concludeerde de politie dat hier de boel niet in de haak was. De Porsche kreeg geen boete en mocht met de Ferrari weer de weg op. Voor zowel de Lambo als de Mercedes moest een autoambulance komen.

Fotocredit: Politie Drechtsteden-Buiten via Facebook