Retro tweezitter heeft gelukkig last van downsizing

Het jolige GT’je kon wel een kleiner blok gebruiken.

Iets langer dan een jaar geleden kregen we hem voor het eerst te zien via wat renders: de nieuwe AC Cobra. Even waren we bang dat AC Cars het feestje zou verpesten met alleen een EV, maar nee hoor. Precies zoals Carroll Shelby het gewild zou hebben, kreeg de moderne Cobra een Amerikaanse V8. Maar daar komt binnenkort verandering. En weet je: misschien is dat maar beter ook.

Wie nu een nieuwe Cobra koopt bij AC Cars krijgt de 5.0-liter V8 Coyote van Ford. Je kent deze krachtbron natuurlijk van de huidige Mustang. In de retro-tweezitter van AC stuurt de achtcilinder 654 pk en 780 Nm op de achterwielen. Van 0-100 km/u sprinten moet in 3,4 seconden kunnen en de topsnelheid is 278 km/u.

Binnenkort een kleinere motor

Het komende jaar moet je geduld hebben, want de versie met de nieuwe motor komt pas in 2026. Vanaf dan kun je de Cobra GT en open GT Roadster bestellen met, jawel, een viercilinder. Heel veel weten we nog niet over deze krachtbron. AC Cars vertelt dat het een ”high-performance” 2.0-liter blok is dat 395 pk aan vermogen kan produceren.

AC zegt in een persbericht: ”Samenwerkend met een wereldwijde leider in het bouwen van hybride en verbrandingsmotoren, gaat AC Cars een motor ontwikkelen die past bij de karakteristieken en het potentieel dat het GT-platform levert.” Een leider in hybride en verbrandingsmotor dus. Gaat er bij jou al een belletje rinkelen?

Mogelijke motoren

De eerste aandrijflijn die bij mij te binnen schiet, is de M139 van AMG. Deze viercilinder turbomotor ligt onder andere in de AMG A45 en Lotus Emira voldoet aan de cilinderinhoud. Ook aan het vermogen kan de Mercedes-motor komen. Een andere mogelijkheid is de Honda K20C1. Ook dit is een 2,0-liter viercilinder turbomotor die in de Civic Type R FL5 een vermogen levert van 330 pk. Misschien weten de engineers, de kracht nog wel op te krikken naar 395 pk.

Wat de maker ook gaat zijn, de viercilinder kan ervoor zorgen dat de AC Cobra een echt lichtgewicht wordt. Naast de helft van de cilinders (en dus een stuk minder gewicht) krijgt de Cobra straks een nieuw onderstel. Deze basis is gemaakt van koolstofvezel en aluminium. Daardoor zou de viercilinder nog wat lichter moeten worden.

Ook fijn: de vanafprijs van ongeveer € 345.000 slinkt bij de AC Cobra met viercilinder naar omgerekend ongeveer € 285.000. Nog steeds een flinke zak geld, maar kijk eens wat je ervoor terug krijgt. Ik vermoed een stuk meer rijplezier dan in de elektrische versie.