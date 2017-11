Nürburgring verbiedt tijdritten tijdens touristenfahrten

De organisatie wil dat de bezoekers rustiger gaan rijden.

Een snelle tijd neerzetten op de Nordschleife. Het is een dingetje voor veel bezoekers van het iconische stuk asfalt. Sommigen stellen een voertuig zelfs op de baan af, om een zo rap mogelijke tijd neer te zetten. Dit gebeurt veelal tijdens de touristenfahrten en de organisatie van de Nürburgring is er helemaal klaar mee.

Er komen namelijk ook dagjesmensen naar de ‘Ring om een touristen-rondje te rijden. Stiekem met de leasebak van de zaak, of bijvoorbeeld één of ander oud barrel. De snelheden liggen een stuk lager dan diegenen die alles op alles zetten om een snel rondje te rijden. Dit heeft soms levensgevaarlijke situaties tot gevolg. De Nürburgring is een rap circuit en op diverse stukken rijden deelnemers met een snelheid boven de 200 km/u. Tel daarbij op dat een dagjespersoon in een Skoda Octavia nog nooit heeft gehoord van het woordje ‘apex’ en één en één is twee.

Om te voorkomen dat er nog meer ongelukken gebeuren deelt de organisatie flyers uit aan bezoekers. Op de folder valt te lezen dat het timen van een rondje ten strengste verboden is. De folder is zowel in het Duits als in het Engels geprint. Via Bridge To Gantry kwam het nieuws naar buiten. Autoblog-lezer @flowmotion maakte vorige week onderstaande video over het onderwerp.

Amateur-coureurs en enthousiastelingen die tóch een tijd willen rijden zullen moeten uitwijken naar speciale track days. Wie de regels van de Nürburgring niet naleeft kan rekenen op een ban. Men is dan niet meer welkom om te rijden op de baan.