Lamborghini loost oud voorraadmodelletje

Dat hebben ze daar listig gedaan en ze pakken er nog aandacht mee ook.





Niet zo heel gek gedaan door de PR-mensen van het merk uit Santa Agatha. Je weet dat er een nieuwe RWD versie van de Huracan EVO aankomt maar je wint nog even wat aan sympathie door net voor die bekendmaking ‘iets’ te doen met het uitlopende model.

Huracan RWD voor Bologna Airport

Midden december werd namelijk nog net een ‘nieuwe’ Lamborghini Huracan RWD ingezet op het vliegveld van Bologna. Zijn taak daar zal dezelfde zijn als die van zijn voorgangers want het is al weer de zesde samenwerking tussen het vliegveld en het in de buurt gelegen Lamborghini.

Echt rouwig hoeven ze op Bologna Airport niet te zijn. Natuurlijk ze moeten het doen met ‘maar’ 580 pk en gaan de 610 trappelende paardjes van de nieuwe Huracan EVO RWD aan hen voorbij. Maar wat ons betreft is het zekere een upgrade ten opzichte van de veel anoniemere grijze Huracan die ze vanaf juni tot hun beschikking hadden.

En als ze in dit tempo doorgaan dan rijden ze daar alsnog in rond juni van 2020. Misschien een keertje kiezen voor een Spyder dan? Ongetwijfeld met oordoppen.

Follow-Me uitmonstering

Wat de ‘Follow-Me’ Lambo precies gaat doen? Hij gaat voor vliegtuigen uit rijden bij het taxiën. Wat er verder is aangepast? Je zal niet opkijken van het feit dat hij een radio heeft gekregen om in contact te kunnen blijven met de verkeerstoren. Daarnaast heeft hij een lichtbalk op het dak, ‘Follow-me’ stickers en vooral een erg oranje uiterlijk met opvallende striping. Ongetwijfeld wordt de auto ook voorzien van gebronsde Italiaan met te dure designerbril.