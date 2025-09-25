Waarom staat deze Revuelto nu al op Marktplaats?

We hebben een vermoeden…

De Lamborghini Revuelto is nog een hartstikke vers model, waarvan de eerste exemplaren vorig jaar op kenteken verschenen. Een van deze auto’s staat nu alweer op Marktplaats. Was de eigenaar zijn Lambo zo snel zat of is hier wat anders aan de hand?

We willen geen harde uitspraken doen, maar we vermoeden het laatste. Deze Lambo stond namelijk op de oprit van een villa in het Groningse Haren toen de FIOD daar vorig jaar binnenviel. De eigenaar werd verdacht van fraude met subsidie voor aardbevingsschade.

De FIOD heeft de auto niet in beslag genomen, maar dit verhaal heeft er misschien wel voor gezorgd dat de Lambo vroegtijdig de deur uit moest. Feit is in ieder geval dat de Revuelto nu wordt aangeboden op Marktplaats, met slechts 3.042 kilometer op de teller.

De auto is uitgevoerd in een zeer opvallende kleur, genaamd Verde Citrea. Deze gifgroene kleur is zo fel dat het zelfs op een bewolkte dag lijkt alsof de zon erop schijnt. Misschien niet de meest handige keuze als je aan de aandacht van de FIOD wil ontsnappen.

Zoals jullie weten is de Revuelto een hybride. Dat is niet alleen gunstig voor de CO2-uitstoot, maar ook voor het vermogen. De 6,5 liter V12 wordt bijgestaan door drie elektromotoren. Daarmee komt het systeemvermogen uit op een keurig nette 1.015 pk.

Er is overigens nog een reden om je Revuelto snel weer te verkopen. Je kunt er namelijk winst op maken. Deze Lambo heeft nieuw €672.934 gekost, maar op Marktplaats wordt er nu €719.995 voor gevraagd. De auto wordt wel aangeboden door een autobedrijf, dus eventuele winst gaat niet direct in de zak van de eerste eigenaar.

Op langere termijn gaat een Revuelto gewoon afschrijven, maar voor nu is het goede handel. Eerder stond er ook al een Revuelto op Marktplaats die ruim een ton boven de nieuwprijs zat. Als je een nieuw exemplaar bestelt kan het zomaar zijn dat je twee tot drie jaar moeten wachten, dus ja, dan zijn er mensen die extra willen betalen om meteen in kunnen te stappen.