Officieel: de Bugatti Centodieci

De specs zijn nu ook bekend.

De Bugatti Centodieci lekte gisteren al het web op als de olie uit het carterpan van een Alfa 156 nadat je er een gaatje in rijdt op een kerbstone. Zojuist viel er echter een berichtje uit Molsheim in de brievenbus en zodoede weten we nu nog veel meer over de auto. Op zich is vrijdagavond trouwens een opvallend tijdstip om er een ronkend persbericht uit te gooien, maar dat heeft alles te maken met het feit dat de beoogde klandizie zich dezer dagen grotendeels in/op Pebble Beach bevindt. Bugatti onthult de auto daar namelijk live en kan waarschijnlijk meteen een paar orders in ontvangst nemen van een aantal puissant rijke bezoekers van het jaarlijkse autofeestje.

Zoals we gisteren al schreven is de Centodieci een eerbetoon aan de Bugatti EB110 (special) uit de jaren ’90. Centodieci betekent namelijk ‘110’, net als Centocinquantanove ‘159’ betekent. De originele EB110 onstond toen Bugatti nog eigendom was van Romano Artioli, die we ook nog kennen van de Lotus Elise. Vooral de kenmerkende ronde cirkels achter het zijraam van de Centodieci doen direct denken aan de auto die ooit Michael Schumacher betoverde. Ook de veel kleinere hoefijzergrille dan bij de Veyron en Chiron springt in het oog.

Onderhuids heeft de Centodieci echter weinig te maken met de EB110. Waar die laatste een kleine V12 met vier(!) turbo’s had die zijn kracht naar de achterwielen stuurde, heeft de Centodieci min of meer de techniek van de Chiron onder de koets. Voor de gelegenheid schopt de 8.0 W16 er nu officieel 1.600 pk uit in plaats van 1.500 pk. Al die peerden worden nu verdeeld over alle vier de wielen. Elke pk sleept in het geval van de Centodieci 1,13 kilo met zich mee. Alleen het aantal turbo’s is wel ‘gelijk gebleven’.

Het moge duidelijk zijn dat deze ontzettende power ook zorgt voor redelijk goede prestaties. De nul-naar-honderd geschiedt in 2,4 seconden. Indrukwekkender zijn echter de sprintjes naar tweehonderd en driehonderd. Deze zijn in respectievelijk 6,1 of 13,1 seconden achter de rug. Je kan echter niet doorknallen naar ongekende nieuwe topsnelheden met de Centodieci, want bij 380 kilometer per uur vindt de begrenzer het wel genoeg geweest.

Resteert ons je er nog even aan te herinneren wat de prijs van het apparaat is. De tien stuks mogen van Bugatti weg voor acht miljoen Euro exclusief belastingen. Dat wil zeggen, acht miljoen per stuk dus. Misschien heeft Bugatti een aantrekkelijke private lease constructie in de aanbieding?