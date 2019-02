Lamborghini’s handschoenen met carbon zijn erg prijzig

CARBON?

Een aanzienlijk deel van de autofabrikanten, zo niet allemaal, verkopen naast gemotoriseerde voertuigen vaak ook andere producten. Worsten, drank, petjes, je kunt het zo gek niet verzinnen. Lamborghini houdt zich ook bezig met dergelijke lucratieve zaken. De Italiaanse sportwagenfabrikant heeft speciaal voor de New York Fashion Week, die vandaag van start is gegaan, de handen ineengeslagen met Gizelle Renee.

Lamborghini heeft het merk niet zomaar uitgekozen. Bij Gizelle Renee zijn ze namelijk expert in het maken van hoogwaardige paraplu’s en, jawel, lederen handschoenen. Sterker: het bedrijf is afgelopen jaar zelfs benoemd tot British Glover of the Year – ja, dat is blijkbaar een ding.

Lamborghini en Gizelle Renee hebben samen zes verschillende handschoenen gemaakt, die volgens het bedrijf perfect aan moeten sluiten bij het interieur dat in de supersportauto’s is te vinden. De handschoenen zijn net als de binnenzijden van Lamborghini’s gemaakt van allerlei hoogwaardige materialen, zoals nappaleer en zelfs carbon. De handschoenen krijgen daarbij contrasterende kleuren. Uiteraard is de prijs een dingetje: vanaf september zijn de handschoenen te koop vanaf 145 euro.

Als je de handschoenen besluit te kopen en van plan bent ze te gebruiken achter het stuur, zorg dan dat je de juiste bolide onder je billen hebt. Jean Todt zit in ieder geval goed met zijn Miura SV.