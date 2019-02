Droom weg bij de fantastische Miura SV van Jean Todt

Inlijsten.

In zijn leven heeft Jean Todt de nodige disciplines in de autosport getackeld, maar het meest bekend staat hij om zijn rol in de Formule 1. De geboren Fransman stond ongeveer anderhalf decennium aan het hoofd van Ferrari’s renstal en in die tijd behaalde hij de grootste successen. Onder zijn hoede kwam de Scuderia tot liefst 108 overwinningen, acht constructeurstitels en zes rijderstitels.

Wanneer we in retrospect naar zijn tijd bij Ferrari kijken, zien we wat voor een buitengewone invloed Todt op het team heeft gehad. De huidige president van de FIA werd tijdens een vruchtbare periode bij Peugeot Sport, waarmee hij in ruim tien jaar tijd een reeks titels won in het WRC, op Le Mans en in andere klassen, door de CEO van Ferrari benaderd met de dringende vraag of hij het Formule 1-team wilde leiden. Todt stemde in met het voorstel en ging aan de slag met zijn meesterplan. Binnen enkele jaren werden wonderkind Michael Schumacher en genie-ontwerper Ross Brawn aangetrokken, gezamenlijk legden zij het grondwerk voor een nog ongeëvenaarde prestatie in de koningsklasse.

Het is eigenlijk onmogelijk een leider als Todt, die zoveel voor het team wist te betekenen, op te volgen. Toch kreeg Stefano Domenicali deze absolute monstertaak op zijn bord gesmeten. Na een aantal jaren naast de titel te hebben gegrepen, besloot Ferrari de Italiaan de bons te geven. Domenicali landde gelukkig op zijn pootjes en kwam terecht bij Lamborghini, waar hij sindsdien het bedrijf mag leiden. Stefano mag misschien “gefaald” hebben in zijn hoofdrol bij Ferrari, bij Lamborghini doet hij het bijzonder goed. Zeker nu het bedrijf de Urus aanbiedt, verkoopt het bedrijf meer auto’s dan ooit. De Italianen zijn hun geschiedenis echter niet vergeten en het is hier waar Domenicali en Todt elkaar weer tegen het lijf lopen. Stefano overhandigde vandaag namelijk de sleutels van een Miura SV aan zijn voormalig werkgever.

Jean Todt is niet alleen een fenomenaal leider, tegelijkertijd heeft hij ook een neus voor de betere automobiel. Een van de auto’s van de Fransman is deze schitterende Lamborghini Miura SV uit 1972, die deze week op RĂ©tromobile in Parijs een aanzienlijk deel van de aandacht zal opeisen.

De Miura SV in kwestie is zeker niet altijd bij Todt in het bezit geweest. De auto werd aan het einde van 1972 geleverd bij zijn eerste eigenaar, ene Mr. Mecin uit Zuid-Afrika. Mecin had duidelijk een wonderbaarlijke smaak, want het was hij die de Lamborghini samenstelde. De combinatie van rood en goud in combinatie met het minimalistische, zwarte interieur laat menig hart sneller kloppen.

Zo fraai als hij er nu uitziet, zo zag hij er absoluut niet altijd uit. De Miura is namelijk recentelijk gerestaureerd door Lamborghini’s Polo Storico, en dat proces nam liefst dertien maanden in beslag. Volgens Lamborghini was de auto in vrij belabberde staat naar zijn hoofdkwartier gebracht. Hoewel er in feite niets ontbrak aan de Miura, vond het restauratieteam snel een aantal duidelijke gebruikssporen en gebreken. Om extra precies te zijn trokken zij de gehele auto uit elkaar en werd ieder onderdeel nagekeken. De Italianen brachten vervolgens het onderstel, de koets, het interieur en de aandrijflijn terug naar nieuwstaat. Zodoende kan de 385 pk sterke V12 weer grommen als ooit tevoren!

Overigens brengt Lamborghini Polo Storico nog een van zijn projecten mee naar de autoshow in Parijs. Naast de scharlakenrood met gouden Miura SV van Jean Todt, staat er nog een Lamborghini 400GT van een Canadese verzamelaar.