Alfa Romeo zwaait de 4C Spider nog niet uit

Het moment van de waarheid komt echter steeds dichterbij.

De Alfa Romeo 4C en 4C Spider zijn bijzonder puike auto’s, maar een echte verkoopknaller is het nimmer geweest. Desondanks is het een van de weinige modellen in het gamma van de Italiaanse autofabrikant. De sportauto is ondertussen alweer ruim een half decennium op de markt, maar over een opvolger wil het merk nog niet echt spreken – al zijn anderen daar al wel mee bezig. In plaats daarvan blijft het merk de huidige 4C opwaarderen waar dat kan.

Terwijl we alsmaar dichterbij geraken bij het moment dat de 4C en 4C Spider uit productie worden genomen, heeft Alfa Romeo in de Verenigde Staten de tijd genomen om een speciale uitvoering van de cabrio te onthullen. Op de Chicago Auto Show heeft de autofabrikant de doeken getrokken van de 4C Spider Italia. Tegelijkertijd bevestigt het merk dat de normale 4C Spider ook komend jaar nog geproduceerd en geleverd zal worden.

De Alfa Romeo 4C Spider Italia is leverbaar in een gelimiteerde oplage van slechts 15 exemplaren. Hoewel de extra’s op de auto tamelijk beperkt zijn, maakt het de kleine reeks wel degelijk speciaal. De kleur Misano Blauw is namelijk niet leverbaar op de 4C, dus zij die de Italia besluiten te kopen, hebben een zeldzame auto. Alfa Romeo probeert de auto nog aantrekkelijker te maken door aan de voor- en achterkant zwarte accenten aan te brengen. Binnenin de 4C Spider Italia vinden we logo’s van de speciale uitvoering.

De aandrijflijn blijft hetzelfde. In andere woorden, ook in de Italia ligt een geblazen 1,75-liter viercilinder die liefst 237 pk produceert. De wagen wordt enkel in Noord-Amerika geleverd en kost daar 5.000 dollar bovenop de standaard uitvoering.