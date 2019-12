Lammers: “Circuit Zandvoort wordt als een bobsleebaan”

Alle F1 coureurs zijn de BOB volgend jaar mei.

Spann0nd, over minder dan een half jaar moet het dan toch echt gaan gebeuren: de Formule 1 Grand Prix van Nederland zal voor het eerst sinds 1985 verreden worden. Het blijft een opmerkelijk en misschien zelfs wel onwerkelijk feit voor Nederlandse auto- en raceliefhebbers, waarvoor het politieke klimaat doorgaans zo kil is als het echte klimaat in Vuurland.

We durven het dan ook eigenlijk niet te geloven totdat de vlag zwaait op 3 mei 2020. Pas dan gaan we op de redactie vol Emma Wortelboer. In de tussentijd is de angst dat er nog een of andere milieuclub, een ontspoorde rechter, een vertraagd bouwbedrijf of een beschermde vlindersoort roet in het eten gooit immens te noemen. Bovendien moet het ook nog allemaal goed gaan met de banden.

Circuit Zandvoort krijgt immers een paar dikke kombochten en dat doet échte fans terugdenken aan de legendarische Grand Prix van Amerika op het circuit van Indianapolis in 2005. Het was de enige Grand Prix dat jaar die gewonnen werd door Michael Schumacher. Tiago Monteiro pakte het enige podium uit zijn carrière en Christijan Albers de enige puntjes uit zijn carrière. De reden daarvoor was simpel: er deden de facto slechts zes auto’s mee aan de race nadat alle bolides op Michelin-rubber na de opwarmronde afbogen naar de pits. Na een paar incidentjes eerder dat weekend, waren zij namelijk bang dat de enkele kombocht van de fameuze Oval die deel uitmaakte van de F1-circuit teveel zou zijn voor het Franse rubber. Voor de F1 was het een debacle van jewelste.

Het trauma is nog steeds niet verwerkt, want Pirelli wordt best nerveus van het feit dat de banking op Zandvoort vrij extreem zal zijn. De verkanting is een stuk steiler dan die in Indianapolis bijvoorbeeld. Naar verluidt test Pirelli op Daytona vast of het allemaal wel kan. Maar volgens Jantje Lammers is het allemaal geen probleem. Ten eerste omdat de verkante bochten veel minder lang zullen zijn dan de unit op het F1 circuit van Indianapolis en ten tweede omdat de bochten een progressieve verkanting hebben in plaats van een lineaire zoals op de Brickyard:

Ik verwacht geen problemen om twee redenen. Ten eerste was de bocht op Indianapolis veel langer, waardoor de belasting van de band ook veel zwaarder was. Ten tweede kent het circuit van Indianapolis een lineaire verkanting en krijgen wij progressieve verkantingen, een beetje zoals bij een bobsleebaan.

Waarvan akte.