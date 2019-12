Duitse EV’s bijten in stof: Mercedes EQC weer uitgesteld

Het lukt maar niet om Tesla te evenaren...

Eerder deze week was er al slecht nieuws te noteren voor EV’s van VAG en BMW. Zowel de Porsche Taycan als de MINI Cooper SE komen in Amerika bij lange na niet aan hun beloofde range volgens de Environmental Protection Agency (EPA), de instantie die in de States consumenten inlicht over realistische verbruikscijfers. In Europa gebruiken we daar WLTP-cijfers voor, maar die zijn om een of andere reden vaak wat ‘optimistisch’ als het om EV’s gaat. Zo komt de Taycan Turbo volgens de WLTP-cijfers tot 450 kilometer (280 mijl), maar de EPA houdt het op 323 kilometer. Toch een significant verschil dunkt ons.

Eerder zagen we eenzelfde beeld ook al bij de Audi e-tron en dus, zoals we vanochtend berichtten, bij de kekke MINI Cooper SE. Of het hiermee te maken heeft weten we niet, maar Bloomberg bericht dat Mercedes de Amerikaanse marktintroductie van de EQC (rijtest) inmiddels heeft uitgesteld tot op zijn vroegst Q1 2021. De EQC heeft een WLTP range van 259 mijl, dus als daar verhoudingsgewijs hetzelfde af zou gaan als bij de Taycan blijft er niet genoeg over om van L.A. naar L.V. te karren, om maar wat te noemen.

Eerder werd al bekend dat de EQC kampte met productieproblemen, maar de bedoeling was desalniettemin de auto halverwege volgend jaar naar the land of the free te brengen. Dat gaat ‘m dus niet worden, wat betekent dat Mercedes in ieder geval tot 2021 geen EV kan aanbieden aan Amerikaanse klanten. De EQA zal namelijk ook niet eerder zijn weg vinden naar Trumpmenië. Al met al dus best een sof, voor de elektrische SUV.