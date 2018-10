Lancering Audi e-tron 4 weken vertraagd

Wat is er aan het handje?

Tussen Audi en de nieuwe e-tron wil het nog niet boteren. De oorspronkelijke lancering in Brussel liep vertraging om en daardoor moet Audi uitwijken naar een latere lancering in San Francisco. Nu is de e-tron wederom in het nieuws vanwege een vermeende vertraging. Dit keer heeft het te maken met de software.

Er zijn problemen met de ontwikkeling van de software voor de e-tron. Dit heeft tot gevolg dat de eerste volledige elektrische SUV van Audi vier weken later in de showroom zal staan dan gepland. Volgens Reuters is er sprake van een ‘bug’, zonder verdere details te vermelden.

Het is geen ramp voor Audi. De Duitse autofabrikant heeft immers nog geen concrete datum van de marktintroductie naar buiten gebracht. Voor nu was enkel bekend dat de e-tron ‘ergens volgend jaar’ bij de dealer zal staan en in dat opzicht is dat vage ‘ergens’ onveranderd gebleven. De vertraging zal geen effect hebben op de orderboeken. Over exact een maand kunnen de eerste handtekeningen gezet worden. Voor 84.100 euro staat deze Audi-revolutie op vier wielen bij je op de stoep.