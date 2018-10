Welke modellen kunnen we binnenkort van Audi verwachten?

Ook in Ingolstadt is het druk.

Net als Mercedes en BMW heeft Audi een zware taak te vervullen. Het gehele wagenpark van het Duitse merk wordt naar de nieuwe standaard gebouwd. Mocht je willen weten wat die standaard is, kijk naar één van de vele nieuwe Audi’s die recent het levenslicht zagen. De A1, A6, A7, A8, Q3, e-Tron en Q8 tonen het nieuwe design, de nieuwe features en in het geval van de autonome functies van de A8 of de aandrijving van de e-Tron, de toekomst. Hier een overzicht.

De middenmoot

Als je de gelinkte modellen bovenaan bekijkt, valt je misschien op dat het gamma ineens van A1 naar A6 gaat. De eerste is Polo-formaat, de laatste is Passat-formaat. Er zitten wat gaten in de line-up, dus. Die worden momenteel opgevuld door de A3, A3 Limousine, A4, A4 Avant en A5. De A5 is de nieuwste en heeft een duidelijke nieuwe designrichting, maar qua interieur begint hij achter te lopen. Daar is een update op zijn plaats. Die update heeft de A4 net gekregen in de vorm van een facelift, maar door de uiterst subtiele werkwijze is er een kans dat die over niet al te lange tijd compleet op de schop gaat. Maar eerst is de A3 aan de beurt. Het is een topverkoper, maar de jaren beginnen te tellen. Vooral in het interieur is dat zeer merkbaar. De nieuwe designrichting zal dezelfde kant op gaan als de A1, hopelijk dat de prijzen wat genereuzer worden. Wij vrezen echter het ergste.

De nieuwe A3 zal als Limousine en Sportback verschijnen. De driedeurs variant wordt, zoals verwacht, geschrapt.

De hogere regionen

De bovenkant van de niet-SUV’s is duidelijk. De A6, A6 Avant, A7 en A8 hebben een metamorfose achter de rug: een compleet nieuwe weg voor Audi. Die zetten de standaard, waar alle modellen naartoe gaan. De A6 en A7 zijn dus blijvertjes, al komt er van de A6 hoogstwaarschijnlijk nog een Allroad-variant. De oudste van de vier, de A8, gaat binnenkort weer onder het mes. Tijdens deze facelift komen waarschijnlijk ook de hogere modellen, waaronder de nieuwe S8 en de A8 Horch. Qua styling heeft de A8 geen oppepper nodig, dus denk aan een facelift à la A4.

De (letterlijke) hogere regionen

Dan de SUV’s. De Q2 en Q5 zijn nog wel even houdbaar, maar binnen twee jaar zal waarschijnlijk voor beide modellen een facelift komen. De Q3 is net vernieuwd. Net zoals bij BMW worden de oneven nummers gebruikt voor ‘normale’ SUV’s, even nummers van de Q-range worden opgevuld door ‘trendy’ coupé-varianten van de even nummers. De niet opgevulde nummers Q1, Q4 en Q6 zijn niet gepland. De Q6 zou je indirect kunnen zien als de nieuwe e-Tron. Een model dat zeer binnenkort aan een facelift toe is: de Q7. Het toppunt van techniek voor de vorige generatie, maar nét te vroeg voor de nieuwe generatie. Door de e-Tron variant had hij zelfs in Nederland succes, maar verder is de typische PC-Hooft-tractor een goed verkopende Audi. Vooral om het interieur gelijk te krijgen met de Q8, is de facelift nodig.

De snelle jongens

Quattro GmbH, het bedrijf achter de S en RS-modellen van Audi, heeft het misschien wel het allerdrukst. Van elke auto besproken in dit artikel komt op een gegeven moment een snelle versie. De meest recente is de SQ2, maar bij veranderingen gaandeweg het gamma gaan deze nieuwe S of RS-modellen er hoogstwaarschijnlijk komen: S1, S3, RS3, RS6, RS7, S8, SQ3, RS Q3, RS Q7, SQ8, RS Q8.

Keuze zat, dus. Er zijn geen specs bekend, al zijn er wel schattingen. De RS3 zal weer volop in de pk-wedloop strijden tegen de nieuwe Mercedes-AMG A45, dus die zal 420 pk of meer krijgen. De RS6, RS7 en S8 zullen ook hun voorgangers aftroeven en krijgen naar verwachting alles tot en met 640 pk. Een RS8 is niet waarschijnlijk voor deze generatie. De SQ7 heeft momenteel een vierliter V8 Diesel met een slim turbosysteem, die aandrijflijn zal wellicht voor de SQ8 van belang zijn. De RS-modellen krijgen een benzineaggregaat.



Foto-credits: RS6 door @mats_bulters, RS7 door @wolfssjrd, RSQ3 en RSQ8 door @spotcrewda, via Autojunk.

De allersnelste jongens

Oké, de Audi TT is niet de ‘allersnelste’, maar als compacte sportwagen is het een vreemde eend in de bijt. En als TTS of TT RS is het wel een heerlijke analoge sportwagen. Het TT-gamma is net zo subtiel als we van Audi gewend zijn, op de schop gegaan. Dat betekent dat er misschien in niet al te lange tijd een nieuwe TT klaar staat, met de aandrijflijn van de nieuwe A3.

Dan wél de allersnelste: de R8. Sinds 2007 is ineens een supercar de duurste, snelste, beste Audi. Sinds 2009 ook verkrijgbaar met een V10, terwijl de V8 voor de nieuwe R8 weggegooid is. Wel kun je hem krijgen als Spyder en beide modellen zijn er ook als RWS (Rear Wheel Series).

Zit er toekomst in de R8? Ja en nee. Er komt sowieso een facelift. Tijdens die facelift zal de V10 weer ietsje meer pk krijgen, ietsje strakker zijn in alles, etc. De komst van een V6 is ontkend noch bevestigd. Eenderzijds een toffe toevoeging voor een ‘basis-R8’, anderzijds een auto die in het vaarwater van de TT RS zou kunnen komen.

En verder?

Tot zo ver het gamma van Audi. Vooral de nieuwe standaard en alle auto’s daar op afstemmen is wat ze in Ingolstadt willen bereiken. Over e-Tron kunnen we kort zijn: van een hoop modellen komt een (half-)elektrische variant, die weinig zal afwijken van de standaardmodellen en gebouwd wordt op de techniek van de nieuwe e-Tron. Qua autonoom nieuws komt binnenkort het nieuwe autonome systeem eindelijk naar de A8. Dat systeem zal, in eenvoudigere vormen, ook zijn weg vinden naar de A6 en A7.

Het logotopic van laatst is ook nog onbeantwoord: mogelijk kijken we naar logo’s voor Horch of iets voor de elektrische modellen. Daarover is weinig duidelijk.