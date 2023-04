Dikke diesel met handbak (15K): Autoblog Advies

Special voor een heel bekend Autoblog figuur zoeken we een dikke diesel met handbak!

Dames en heren! Welkom bij het Autoblog advies van 15 april. Vandaag gaan we een auto zoeken voor een heel bijzondere Autoblog coryfee. Het gaat namelijk om niemand minder dan onze huis-tipgever Rachid! Rachid zit op regelmatige basis Marktplaats af te struinen op zoek naar de mooiste, dikste of meest obscure occasions.

Maar nu is het moment aangebroken dat hij er zelf eentje gaat aanschaffen en dan is het toch altijd eventjes wat anders dan voor een artikel op Autoblog (daarom kochten wij ook een Alfa Romeo 159). Rachid rijd heel erg veel kilometers én er is een kleine op komst. Hij wil het liefst een hele dikke diesel met handbak. Uiteraard had hij zelf al gekeken, maar hij vroeg zich af of wij nog wat wisten.

De bekende tabel met wensen voor een dikke diesel met handbak kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: 330i E46 – ’05 Koop / lease: Koop Budget: 14995 Jaarkilometrage: 40 a 50K Brandstofvoorkeur: Diesel (Min. Euro 5) Reden aanschaf andere auto: Ik word (helaas) vader… Gezinssamenstelling: Vrouw, konijn en ik Voorkeursmerken / modellen: ‘Saai’, maar solide Duitse auto’s, Volvo’s, alles met minimaal een vijf en/of zescillinders! No-go merken / modellen: Citroën, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Lada, Lincoln, Suzuki, Peugeot, Rover, Saab Iveco, Renault, Porsche, MG, Subaru, Alfa Romeo, VW-Golf, Daihatsu,

BMW 525d (F10)

€ 11.800 (Duitsland, particulier)

2011

175.000 km

Wat is de BMW 525d eigenlijk?

Eigenlijk kan het twee dingen zijn. Modellen uit 2010 en 2011 hebben een 3.0 zes-in-lijn onder de kap met één turbo, latere modellen van 2011 en verder hebben een 2.0 viercilinder biturbo. Het is een D-segment sedan die nog verrassend goed tegen de tand des tijds bestand is. De styling is een hoogtepunt in de historie van BMW, het interieur is bovengemiddeld goed voor elkaar. In dit geval vonden we de heilige graal: een zescilinder met handbak. Dat betekent dat je ze eenvoudig kunt tunen: 100 pk en 200 Nm erbij is geen enkel probleem. De optionele achttraps automaat is speciaal voor de 525d een ZF 8HP45 en zit al op de grens van wat ‘ie aankan. 530d’s hadden standaard een handbak, maar zijn bijna niet te vinden.

Hoe rijdt de BMW 525d?

Nou, als een hele grote auto. De BMW 5 Serie F10 rijdt als een limousine en dat kun je zowel positief als negatief opvatten. Gevoelsmatig zit het dichter tegen een 7 Serie aan dan een 3 Serie (wat in technische zin ook zo is). De besturing is gevoelloos en afstandelijk en het standaard chassis wel erg relaxed. Maar dat betekent dat het een heerlijke reisauto is. Dat dan weer wel. Zorg wel dat je er er eentje vindt met de sport- of comfortstoelen.

Kosten BMW 525d:

Verbruik: 1 op 14,06

Brandstofkosten: € 489

Gewicht: 1.680 kg

Motorrijtuigenbelasting: €176

Verzekering: € 85

Kosten per maand: € 750

Onderhoudsprognose:

Ga voor een zo eenvoudig mogelijke setup. Dus een zes-in-lijn met automaat en achterwielaandrijving. Biturbo’s, xDrive, moeilijk veel opties: het kan allemaal stuk en dat gaat het ook. Ook in dit geval is het gevoelsmatig meer een 7 Serie en geen 3 Serie. Qua onderhoud ben je sowieso veel kwijt met deze kilometers. Twee, drie beurten per jaar ga je wel halen. Maar houd wel 1.000 euro per beurt apart en minimaal drie per jaar. Dat geldt voor alle auto’s in dit overzicht.

Afschrijvingsprognose:

Als je kiest voor de handbak (wel zo leuk, niet beter) dan gaat je meteen afschrijving naar nul. Niemand die een reisauto met handbak wenst in de handel. Ja, er zal ongetwijfeld een ‘save-the-manual’ Facebook-group zijn, maar die tokkelen in hun Golf Variant 1.6 TDI met handbak rond en zullen dat blijven doen. Ook gezien de kilometers en het feit dat het een sedan is, betekent dat je er niet veel aan over gaat houden na een paar jaar. Desalniettemin krijg je altijd wel een paar duizend euro voor een dikke BMW, ook met veel kilometers.

Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro (8T)

€ 12.999 (Duitsland, particulier)

2011

185.000 km

Wat is een Audi A5 eigenlijk?

Het begon ooit als een coupé op basis van de Audi A4. Toen kwam er een Cabriolet en vervolgens een Audi A5 Sportback. Nu is het heel smaakgebonden, maar Audi heeft met de A5 Sportback écht een knap model afgeleverd (terwijl een 4 Serie Gran Coupé toch meer een 3 Serie hatchback is). Het betekent dat je alle A5-kwaliteiten krijgt. Dus een strak exterieur en een hoogwaardig interieur. Stel je alleen niet te veel voor bij de ruimte.

Hoe rijdt de Audi A5 Sportback?

Met deze motor, als een beest! De handbak van de A5 is veel fijner dan de handbak van bovenstaande BMW. De motor is standaard aanzienlijk krachtiger, terwijl de auto kleiner is. Ook prettig is dat deze 3.0 TDI standaard quattro heeft. Het is een capabele cruiser die je redelijk betrekt bij het autorijden. Van de auto’s in dit overzicht is het de fijnste Autobahnstormer. Lange stukken op hoge snelheid zijn zijn specialiteit. Voor een Audi is dit ‘erg sportief’, maar voor de veelrijder een geweldige combinatie. Enig nadeeltje: echt heel erg zuinig is ‘ie niet. En kijk uit met S-Lines met grote velgen, die zijn niet heel comfortabel.

Kosten Audi A5 Sportback

Verbruik: 1 op 12,79

Brandstofkosten: € 538

Gewicht: 1.635 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 163

Verzekering: € 100 per maand

Kosten per maand: € 801

Onderhoudsprognose:

Dit is een gecompliceerde Duitse dikke diesel met handbak en daar past gecompliceerd Duits onderhoud bij. De bouwkwaliteit van deze generatie Audi’s is op zich erg hoogstaand. Je moet het wel bijhouden, anders wordt het al snel heel erg duur. Op hogere kilometers moet je een keer denken aan een nieuwe turbo of verstuivers. Net als bij de BMW kunnen de kosten vrij hoog zijn. Als je 50.000 per jaar rijdt, zijn de onderhoudskosten ook nooit ‘klaar’. Dit is een verhaal zonder einde, natuurlijk.

Afschrijvingsprognose:

In principe geldt voor de Audi A5 hetzelfde als met de BMW. Uiteindelijk zal ‘ie altijd wel een paar duizend euro waard zijn, maar de markt voor diesels met astronomische kilometerstanden is niet erg groot meer. Maar ja, als je ‘m voor 15 mille voor de deur hebt staan, heb je al niet de hoofdprijs betaald.

Volvo V60 D5 R-Design

€ 11.220 (Duitsland, specialist)

2011

180.000 km

Wat is een Volvo V60 eigenlijk:

Een heel erg luxe en krappe Ford Mondeo. Jaguar kon de X-Type niet slijten ‘want het is een Mondeo met andere koets’, maar met deze Volvo V60 heeft niemand er een probleem mee. Ze hebben er bij Volvo namelijk wel veel werk van gemaakt om er een knappe kar van te maken. Het exterieurdesign is nog altijd erg fraai, qua voorzijde is het nog altijd even wennen na 12 jaar.

Hoe rijdt een Volvo V60

Heel sportief voor een Volvo! Maar niet in algemene zin. Net als de Audi is de V60 een heel erg fijne snelweg-auto. Maar… Om eerlijk te zijn hè: een Ford Mondeo rijdt eigenlijk fijner, want die is sportiever zonder dat je comfort in levert. Ook is de Mondeo veel ruimer. Maar ja, die heb je niet met vijfcilinder en deze Volvo heeft dat wel. De D5-motor is een pareltje ten opzichte van een viercilinder: veel vermogen en koppel, prima afgifte en erg gunstig verbruik. In dit zescilinder geweld komt ‘ie echter wel tekort qua power. Al met al een prettige dikke diesel met handbak, want deze schakelt prima.

Kosten Volvo V60

Verbruik: 1 op 14,97

Brandstofkosten: € 451

Gewicht 1.514 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 150

Verzekering: € 75

Kosten per maand: € 676

Onderhoudsprognose

Veel kilometers, mooie techniek: dat gaat veel geld kosten. In vergelijking met de Duitsers valt het enigszins mee, maar goedkoop zal het zeker niet zijn. Waar je wel even rekening mee moet houden – gek genoeg – is roest. Een V60 kan soms flink rotten, net als zijn Ford– en Mazda-broertjes uit deze tijd. Dus wat je bespaart qua onderhoud kun je hier aan uitgeven. Preventie betaalt zich later uit als je 50.000 km per jaar rijdt door weer en wind.

Afschrijvingsprognose

Die is ietsje positiever dan bij de Duitsers. Er is namelijk en enorme clan aan Volvo-liefhebbers in Nederland. Ook met hoge kilometerstanden zijn Volvo’s nog in trek. Dat komt doordat oude Volvo’s met gemak een half miljoen kilometer reden zonder problemen en veel Volvo-eigenaren het onderhoud goed uitvoeren. Daarbij zijn het snelwegvreters pur sang en dan is een paar ton geen probleem. Ook de lagere kosten om het rijdend te houden, maken de V60 ‘minder oninteressant’.

YOLO:Jaguar XF Sportbrake V6 S Sport (X250)

€ 13.990 (Duitsland, specialist)

2013

150.000 km

Wat is een Jaguar XF eigenlijk?

Een enorme E-segment auto van Jaguar. Het was destijds een van de eerste nieuwe stijl Jaguars, samen met de XK. Mede daardoor komt de Jaguar XF absoluut niet verouderd over. Integendeel. Het zijn nog altijd bloedmooie auto’s om te zien. Met name Sportbrake is een plaatje. Nadeel: het is geen dikke diesel met handbak, want je kan ‘m alleen met en automaat krijgen. Dat is dan meteen wel een heel erg fijne.

Hoe rijdt een Jaguar XF

Formidabel. Stiekem beter dan een BMW 5 Serie, maar dat mag je niet zeggen. De besturing biedt iets meer gevoel en de dempers zijn (veel) beter. Hierdoor wordt je meer bij het rijden betrokken zonder dat het opdringerig of oncomfortabel is. De motor, een biturbo zescilinder, is een beul. Die 250 km/u haalt ‘ie op zijn sloffen. Een echte beuker!

Kosten Jaguar XF

Verbruik: 1 op 12,18

Brandstofkosten: € 565

Gewicht: 1.880 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 202 per maand

Verzekering: €100 euro per maand

Kosten per maand: € 867

Onderhoudsprognose

Ai, hier gaat het natuurlijk mis, zou je denken. Dat valt reuze mee. In vergelijking met een Duitse klassegenoot is het niet noemenswaardig beter of slechter. Wel zijn er potentieel hoge kosten als je er veel mee gaat rijden. Voordeel: veel XF’s lijken redelijk vertroeteld te zijn. Het zijn toch echt liefhebbersauto’s. Nadeel: er zijn niet zoveel Jaguar-dealers en specialisten. Dus hopelijk woon je er bij eentje in de buurt.

Afschrijvingsprognose

Hierin moeten we eerlijk zijn: dat is spannend. Een grote Jaguar diesel is geen courante waar. Dat zie je nu al, want je koopt een jongere auto met minder kilometers voor min-of-meer het zelfde geld. Deze auto’s moet je oprijden en naar bijna nul rijden.

Autoblog oordeel dikke diesel met automaat

Dat is een lastige! Voor elke auto valt wat te zeggen. Als we alle punten bij elkaar optellen, lijkt de BMW 525d het beste eruit te komen. Je krijgt het meeste waar voor je geld en het is een dijk van een auto.

De kosten liggen echter niet ver uit elkaar. Een beetje pech of geluk met en onderhoudsfactuur heeft meer impact dan de vaste lasten. De stap naar de Yolo is niet eens zo groot en dan rijd je de komende vier jaar wel in een Jaaaaaag. Bij die BMW past een automaat veel beter. Dus wil je de tofste dikke diesel met handbak, dan voldoet de Audi het beste als totaalpakker.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!