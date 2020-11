De gaafste betaalbare auto’s voor petrolheads op een rij - Autoblog.nl

We hebben er tien voor je op een rij gezet: de gaafste betaalbare auto’s voor de betere petrolhead!

Vanmiddag werd eindelijk de definitieve prijs van de Toyota GR Yaris bekend gemaakt. Deze viel heel erg mee en toch ook weer niet. De auto was uiteindelijk 10 mille goedkoper dan verwacht, vanwege lage uitstootcijfers. Maar alsnog moet je 53.000 euro neerleggen voor de Toyota GR Yaris in de ‘Performance’-trim. (Die wil je).

Normaal gesproken maken we altijd even een overzichtje van de concurrentie en de prijzen. Dan heb je meteen een goed beeld van de prijs. Dat ging echter vrij lastig, want hoe bepaal je de concurrentie? Er zijn weinig hete B-segmenters met een dergelijk vermogen. Daarom trokken we de vraag iets breder. Hoeveel kosten ‘leuke’ auto’s tegenwoordig eigenlijk? Wat ben je kwijt als je iets voor de deur hebt dat een beetje leuk rijdt?

Het is geen keihard overzicht met de beste of snelste auto’s, maar een globaal beeld van wat je kan krijgen voor het geld dat een GR Yaris kost. Omdat dat dit wel een heel kort lijstje opleverde, hebben we het bedrag verhoogd naar wat de Yaris ongeveer had kunnen kosten. Dus in de lijn van zo’n 50 tot 65 mille. Vroeger kocht je een Boxster of BMW M3 voor dat geld. Wat heb je tegenwoordig? Vandaar dat we dit lijstje met gaafste betaalbare auto’s hebben gemaakt.

Toyota GR Yaris Performance (XP210)

€ 52.995

We beginnen het lijstje met de Toyota GR Yaris, uiteraard. Er zijn twee uitvoeringen, de Premium (standaard) en Performance (dat is een Premium met hardware opties). Gezien de hardware opties moet je altijd voor de Performance gaan. Althans, dat denken wij. We hebben er (nog) niet in gereden. Meer dan 50 mille is een hoop geld voor een Yaris, maar dit is geen gewone Yaris. Met 261 pk heb je meer dan voldoende vermogen voor de leukere sprintjes, maar we zijn vooral benieuwd naar de wegligging. Dit kan wel eens iets héél bijzonders worden. Hopelijk zijn de verwachtingen niet te hooggespannen.

MINI Cooper S John Cooper Works GP (F56)

€ 61.900 (uitverkocht)

De meest directe concurrent van de Toyota Yaris is deze MINI Cooper S GP. Het is een beetje lastig om de auto te plaatsen. Het is sowieso de dikste en snelste MINI aller tijden. Aan de andere kant, het is gewoon een MINI met de motor uit de M135i en een automaat. Maar het totaal pakket is alsnog heel erg aangenaam. Ondanks de hoge prijs, waren de exemplaren voor Nederland bijna direct uitverkocht. Het is absoluut een van de gaafste betaalbare auto’s, maar wellicht dat een MINI JCW met wat opties en tuningspulletjes meer waar voor je geld biedt.

Honda Civic Type-R Sport Line (FK)

€ 56.770

Als je de Toyota GR Yaris overweegt, dan is de Honda Civic Type-R ook een optie. Zeker als je een grotere en praktischere auto nodig hebt. Dat is iets dat we geregeld vergeten, de Civic Type-R is erg ruim en zeer praktisch. Tegelijkertijd is het ook een BTCC-racer voor de openbare weg. Ja, het uiterlijk is niet iedereens smaak, maar bestel een zwarte en de meeste (tamelijk infantiele) details vallen weg. Er zijn drie versies van de Type R, maar met de Sport Line heb je alle hardware die je wil hebben. De GT is wat luxer.

Alfa Romeo Giulia Veloce (952)

€ 62.450

Natuurlijk, die Quadrifoglio is de ultieme sportsedan. Maar die is met een vraagprijs van ver boven de ton voor velen niet bereikbaar. De standaard Giulia met benzinemotor is altijd een prima uitvoering, zeker als je kiest voor een paar smakelijke opties. Maar je kan nu eindelijk de lekkerste versie zelf samenstellen: een Veloce (dus met 280 pk) én achterwielaandrijving. Kijk, en dan komt ‘ie meteen op het lijstje van gaafste betaalbare auto’s. Voorheen zat je vast aan AWD met de Veloce-uitvoering van de Alfa Romeo Giulia. Als het op rijden aankomt is het een van de leukste auto’s in zijn klasse, ook in zijn prijsklasse. Toevallig is het ook een sedan.

Alpine A110 Pure

€ 65.600

Je kan bij Alpine alle kanten op. Er zijn diverse speciale edities en er is sinds kort ook een snellere A110 S. Maar je hebt geen snellere A110 nodig. De Franse Lotus is namelijk ontwikkeld om zo leuk en licht mogelijk te zijn. Gadget, opties en extra’s heb je niet nodig. De Pure biedt alles wat je maar kunt wensen. Heel goedkoop is de A110 helaas niet, maar daar staat serieuze hardware tegenover: 252 pk uit een midscheeps geplaatste motor, automaat met dubbele koppeling en achterwielaandrijving. Dankzij het lage gewicht is het 100% een funmobiel.

BMW 128ti (F40)

€ 49.990

Toegeven, dit is een persoonlijke toevoeging in dit overzicht van gaafste betaalbare auto’s. We hebben nog niet gereden met de nieuwe 128ti en we weten dat de vorige 1 Serie (met de juiste motor) een erg leuke auto was. Ja, we weten dat zescilinders en achterwielaandrijving bij BMW horen. Maar ze hebben uiterst puike viercilinders gebouwd in het verleden. Dat niet alleen, de Rover 75 en New MINI hebben bewezen dat BMW ook uitstekende voorwielaandrijvers kan bouwen. Kortom, niets te vrezen. De 128ti lijkt een goede combinatie te zijn tussen sportiviteit, dagelijkse bruikbaarheid, prijs en ‘premium-heid’.

