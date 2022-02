Land Rover Defender 90 V8 rijtest en video

Het heeft iets magisch: een grote motor in een auto. Het kan ook te veel zijn, de vraag van de rijtest is dus of Land Rover te ver is gegaan met de Defender V8.

Over de Defender P400 schreef ik in de rijtest het volgende: “Het is ook ‘genoeg’ motor voor een auto als de Defender: op geen enkel moment krijg je het gevoel tekort te komen.”

We reden nog een paar keer met een Defender: de viercilinder diesels zijn prima, maar geven nog geen gevoel van overdaad. De 300 pk sterke hagelnieuwe zes-in-lijn diesel leek echter wel ontwikkeld voor de Defender. Koppelrijk en snel genoeg om het merendeel van het Nederlandse verkeer achter je te laten.

In de oer-Defender lepelde Land Rover ook een V8. Het past dus in de mooie V8 historie van Land Rover met onder andere de originele Stage I V8 uit de jaren zeventig en Noord-Amerikaanse modellen uit de jaren negentig tot de krachtige Defender Works V8. Voor diegenen die het allemaal te veel of te onzuinig vindt, is er nog altijd de keuze uit het aanbod van efficiënte Ingenium benzine- en dieselmotoren of de fiscaal vriendelijke plug-in hybride.

Licht gezouten

De Defender V8 uit de rijtest was in een matte lak gespoten, maar dat is niet specifiek voor de achtcilinder. Echt uitgesproken is de Defender V8 dan ook niet: er zijn V8 badges op de portieren, vier uitlaatpijpen en remklauwen in Xenon Blue (wat niet heel fraai is). Dat de 22-inch lichtmetalen wielen in Satin Dark Grey uniek zijn voor de V8 moet je ook maar net weten. De Defender 90 V8 is nog geen showboot zoals de G63 AMG is geworden, maar er zijn vast veredelaars die dat voor je kunnen verhelpen.

De Defender heeft van zichzelf al genoeg karakter. Highlights zijn de korte overhangen, de heupen, de achterlichten en het reservewiel op de achterdeur. Eén van mijn persoonlijke favorieten zijn de alpine-ruiten gemonteerd in de dakrand, die je in de bergen een beter uitzicht naar buiten geven.

Supercharged V8

Wat. Een. Snoepje. Nog leuker is dat prestaties en geluid eigenlijk helemaal niet passen bij een auto als de Defender. Je verwacht een Jaguar R model of wellicht een Range Rover SVR de hoek om te zien zeilen, niet de gezinscontainer die de Defender is. Een Defender is 1,96m hoog, dat is echt fors. De Defender V8 is er ook als lange 110, maar in de rijtest kregen we de korte 90 mee. Een soort short wheelbase variant zeg maar, dus wat kan er mis gaan wanneer je daar die potente V8 van Jaguar Land Rover inhangt?

De V8 heeft een slagvolume van V8 én heeft ook nog een supercharger. Het resultaat: een vermogen van 525 pk en een koppel van 625 Nm. De sprint naar de 100 is nog niet eens zo snel, de Defender 90 V8 doet er namelijk 5,2 seconden over. Het hameren van de V8, het janken van de supercharger en dan een carrosserie die veel meer beweegt dan we gewend zijn in al het lage snelle spul. Het is het verschil tussen snelheid en snelheidsbeleving. De topsnelheid is begrensd op 240 km/u, wat mij hard zat lijkt.

Begrijp me niet verkeerd: de Defender heeft geen slecht weggedrag. Je moet je alleen realiseren wat de missie van de Defender is. Een Defender moet overal en altijd kunnen rijden, ook als er toevallig geen weg is. Dat vraagt iets anders van een auto. Kijk alleen al naar de banden: het zijn 22 inchers, maar wel met grof profiel en een hoge wang. De grondspeling – nodig voor in het terrein, maar wel de vijand voor de hoogste bochtsnelheden. Die vonken onder de auto van Max zijn er niet omdat een Red Bull monteur vergeten is de krik onder zijn F1 bolide is vergeten te halen. Dat is de bodem die het asfalt raakt.

Vergeleken met zijn mindere broers kreeg de Defender 90 V8 stabilisatorstangen met een grotere diameter en stijvere ophangingsbussen. Het nieuwe Dynamic-programma in Terrain Response 2 geeft de Defender V8 een responsiever en sportiever rijkarakter. In deze rijstand wordt de gasrespons wat feller en de continu variabele demping aangepast.

Toch rijd je de Defender 90 V8 het beste als een motorfiets: langzaam de bocht in en op brute power sneller eruit. De vierwielaandrijving met elektronische actieve differentieel, torque vectoring zorgt voor een veilige exit. Op winterbanden of terreinwaardig rubber is het wel goed om rekening te houden met de remweg. Het gaat al snel veel rapper dan je denkt en dan is al die massa weer afremmen best een klus.

Neemt niet weg dat het hilarisch is om serieus gas te geven met de Defender 90 V8. Inlaat en uitlaat geluiden zijn simpelweg gaaf, oldskool cool met een V8. Ga vol op het gas en de neus komt omhoog, vol in de ankers en de neus begraaft zich in het asfalt. Had ik het woord snelheidsbeleving al in de mond genomen?

De ideale gezinscontainer, maar dan onpraktisch

Thuis moet je een Defender er ook wel door kunnen krijgen. Vooral de 110 is simpelweg huge met vijf, zes of zeven zitplaatsen. De bagageruimte achter de tweede zitrij bedraagt 1.075 liter en is uit te breiden tot maar liefst 2.380 liter.

De Defender 90 is natuurlijk de leukste en in sommige opzichten lekker onpraktisch. Omdat er maar drie deuren zijn, is om de achterbank te bereiken een kleine klimpartij benodigd. Wat er uit de lengte moest komen, is ook wel duidelijk bij de kofferbak: die is een stuk kleiner dan bij de 110. Wat wel weer pleit voor de Defender 90 is dat die met een optionele jumpseat tussen de voorstoelen een zeszitter wordt.

Conclusie en prijzen

De prijzen van de Land Rover Defender 90 V8 beginnen bij € 201.485,-. De Defender 110 V8 is er vanaf € 206.895,-. Auw, auw, auw. Vooral als je bedenkt dat de 400 pk sterke plug-in hybride Defender ruim onder de ton begint. Dan rijd je wel rond met een viercilinder, dat twee keer zoveel cilinders twee keer zoveel moeten kosten maakt het nog niet bepaald geen goede deal. Gelukkig zijn er altijd mensen die zich niet laten afremmen door rationele argumenten bij de aankoop van een auto. De Defender V8: nog leuker kunnen we het niet maken.