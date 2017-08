Autoblog advies: junior-GTI voor € 13.000

Vlotter dan vlot, maar niet té vlot. Wat zijn de opties?

Maak kennis met Autoblog-lezer Cas. Hij is al een tijdje op zoek naar een vervanging voor zijn eerste auto. Op dit moment rijdt hij een heuse Volkswagen Up!. Dat uitroepteken staat daat niet omdat wij er zo blij van worden (het is immers geen Alfa Romeo Giulia!), maar omdat de marketing-afdeling van Volkswagen het traditiegetrouw beter doet dan de softwaredivisie. Niet dat de Volkswagen Up (zo noemen we hem vanaf nu) een slechte auto is. Als eerste auto, en dat is het voor Cas, is het een uitstekend vervoersmiddel.

Maar er moet/mag dus een nieuwe auto komen. Cas heeft al een beetje rond zitten neuzen en de Abarth 500 lijkt hem wel wat. Nog altijd een compacte auto, maar wel lekker vlot. Net als waarde collega @RubenPriest houdt Cas van een moderne auto. De opvolger van de Volkswagen Up mag niet ouder zijn dan 10 jaar, liefst wat jonger. Belangrijkste is dat de auto meer vermogen heeft dan de Volkswagen Up.

Cas geeft zelf ook al aan dat hij geen McLaren 650S qua prestaties verwacht, maar het mag wel een stukje sneller dan de Up. Nu is dat ten opzichte van een Up niet zo heel erg lastig. Het moet gewoon een leuk totaalplaatje zijn. Een vlotte funmobiel en tevens een praktische hatchback. Kortom, Cas is op zoek naar een leuke junior GTI, een warme hatchback.

Cas zijn wensen en eisen staan weergegeven in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Volkswagen Up Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €13.000 Jaarkilometrage: 5.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Tijd voor wat leukers Gezinssamenstelling: Vriendin Voorkeursmerken /modellen: Abarth, Ford, MINI, Audi No-go modellen / merken: Franse auto's

Volkswagen Polo BlueGT 1.4 TSI (Typ 6R)

€ 12.850

2013

74.000 km

De meest logische opstap vanaf een Up is een Polo. De meeste Polo’s van deze generatie die te koop staan, zijn BlueMotions. Ondanks dat ze erg zuinig zijn, ga je er qua snelheid niet op vooruit. De GTI lijkt de meest logische optie: 180 pk, turbo, supercharger en een DSG-automaat. Toch is die auto niet zo goed als de som der delen doet vermoeden. De betrouwbaarheid van deze combinatie laat nogal te wensen over (aankoopadvies). Als je het prestatiepotentiaal aanspreekt is bovendien de zuinigheid ver te zoeken. Het is niet voor niets dat Volkswagen zélf deze combinatie heeft gedumpt voor een 1.8 TSI met handbak. Dus vergeet de GTI en ga voor de BlueGT als je een nette, praktische en vlotte hatch zoekt. Het is geen spannende auto, maar dat wordt ook niet beloofd. De motor voelt niet veel langzamer aan dan de GTI, je hebt de beschikking over een handbak en het verbruik is een stuk aangenamer dan bij de GTI. Gewoon een volwassen keuze met een sportief randje.

Suzuki Swift 1.6 Sport

€ 12.950

2012

37.500 km

Dat is bij de Suzuki precies andersom. De Suzuki Swift Sport is een typische fun-hatch. Zo’n auto waarvan de eigenaren met een grote grimas/grijns de klaverbladen van Nederland onveilig maken. Suzuki heeft met de Swift Sport (eventueel als 5-deurs) een uitstekend compromis weten te vinden tussen praktische bruikbaarheid en een gezonde dosis fun. De basiselementen zijn erg goed. Je hebt een hoogtoerige, atmosferische dubbelnokker in het vooronder. Het blok is goed voor 125 pk, maar onwillekeurig voelt het aan alsof er meer power onder de kap huist. Niet dankzij de prestaties, die zijn niet eens zo bijzonder, maar wel door de sensaties. Insturen, remmen, schakelen, koppelen: aan alles voel je dat deze auto is afgestemd op de enthousiastere bestuurder. In het budget zijn ze prima te vinden. Qua betrouwbaarheid kunnen we kort zijn: het is een Suzuki. Jij zult zelf eerder kuren vertonen.

Opel Corsa (D) 1.6 Turbo Color Edition

€ 11.900

2011

77.000 km

Allereerst: een Opel Corsa OPC is gewoon mogelijk in het budget. Dan heb je 192 pk, een superdik uiterlijk en uitstekende rijkwaliteiten. Maar wellicht dat de verzekering daar niet helemaal blij mee is en dat vertaalt zich in de premie. We geven toe, de Corsa 1.6 Turbo Color Edition is niet zo hardcore als een OPC. Deze 1.6 moet je op zichzelf zien. Je hebt een 1.6 Turbo met 150 pk. Dat zorgt voor behoorlijke prestaties. Ze zijn allemaal lekker luxueus uitgevoerd en de driedeurs variant komt nog altijd fris over. Op zich logisch, want het huidige model ziet er bijna hetzelfde uit. Van de Color Edition zijn er niet veel verkocht, dus je moet ze zoeken met een lampje. De aandachtspunten neemt @Wouter met je door in deze video.

Ford Fiesta 1.6 Metal

€ 12.950

2012

57.000 km

Qua karakter komt deze Fiesta goed in de buurt van de Suzuki Swift. Het interieur is wat rommelig en het is niet de meest luxe auto in zijn klasse. Maar het is wel een fantastisch leuk scheurijzertje. Je kan in het budget kiezen tussen een de oude 1.6 met 120 pk of een nieuwere 1.0 EcoBoost met 125 pk (de Fiesta ST valt net buiten het budget). De EcoBoost is moderner en in alles beter. Maar dat maakt niet uit. Aangezien je niet zoveel kilometers maakt is de 1.6 verreweg de meeste fun. De Zetec-S motor laat zich met graagte op de staart trappen. Daarbij levert deze alleszins acceptabele prestaties. De Fiesta heeft nog twee troeven: het geweldige onderstel en een rijke standaarduitrusting, zeker als je voor een late ‘Metal’-uitvoering gaat. Aandachtspunten kun je vinden in dit aankoopadvies.

Abarth 500 (312)

€ 11.950

2010

95.000 km

Dit hebben ze goed gedaan bij Fiat. Het Abarth-merk weer tot leven brengen. In het geval van de Abarth 500 al helemaal. Allereerst de looks: dat heeft Fiat, eh, Abarth, uitstekend gedaan. De Abarths zien er serieus stoer uit. Ook in het interieur gaat het er lekker Italiaans aan toe. Dat wil zeggen dat niet alles even logisch is, maar het wel goed smoelt. De stoelen moet je even proberen. Voor sommige (langere) mensen zijn het opgewaardeerde barkrukken, voor anderen zijn ze prima. In het budget kan je er een vinden, zelfs de sterkere esseesse-uitvoering. Aandachtspunten zijn er ook, Hot Hatch-koning @CasperH praat je bij in dit aankoopadvies. Een andere Abarth die overigens de moeite waard is, is de Grande Punto. Die is net even volwassener, maar bijna net zo leuk om te rijden.

Mini Cooper Chili (R56)

€ 12.950

2011

53.000 km

Het origineel. Als je een kleine, chique en sportieve hatch zoekt is de Mini Cooper (aankoopadvies) gewoon de standaardkeuze. Er valt heel erg veel voor te zeggen. Dit type ziet er nog altijd goed uit. Veel exemplaren zijn behoorlijk luxe uitgerust (maar niet altijd, dus let daarop). In het budget zijn ze goed te vinden. Je kunt zelfs kiezen voor een 175 pk sterke Cooper S. In jouw geval adviseren wij een jongere Cooper, met minder kilometers. De troef van de Mini is nooit de motor geweest, maar het onderstel. Het knappe van de Mini Cooper is dat deze qua fun dicht in de buurt komt van de Fiesta en Swift, maar net zo volwassen kan aanvoelen als de Polo en Corsa.

Hyundai Veloster 1.6 GDI i-Catcher

€ 11.950

2011

75.000 km

De Veloster was een pretletter van Hyundai. Het was hun manier om te laten zien dat ze ook een leuke auto konden bouwen. Daarin zijn ze op zich prima geslaagd. In vergelijking met de concurrentie was de Veloster niet noemenswaardig slechter of beter. De gekke deur-situatie is een leuke gimmick. Benader het als een driedeurs auto met een extra deur en je zult niet teleurgesteld zijn. De 1.6 motor moet 140 pk leveren, maar dat voel je niet direct. De motor heeft er duidelijk minder zin in dan bij de Ford of Suzuki. Maar de prestaties zijn toch wel oké, de betrouwbaarheid is uitstekend en de auto rijdt prima. Tip: ga voor de i-Catcher. Dat is een stomme naam, maar het betekent wel dat de auto door de assen zakt van de uitrusting: climate control, navigatie, panoramadak, 18″ velgen, inklapbare buitenspiegels, lederen bekleding, comfortsleutel, elektrisch bedienbare stoelen, parkeersensoren achter (heb je ook wel nodig), lichtsensor en stoelverwarming zitten er allemaal op.

YOLO: Volvo C30 T5 Summum (met bodykit)

€ 12.500

2007

100.000 km

Dit is een auto die ik zelf wel fascinerend vind. Zwaar ondergewaardeerd ook. De Volvo C30 was een typische auto voor jong publiek. Een auto die aparter wordt naarmate je er langer naar gaat kijken. Zeker in deze specifieke uitvoering. Van binnen heb je typische Volvo-stoelen: dus zo’n beetje de beste die er zijn. Achterin heb je plaats voor twee. Niets geen faux-praktische hatchback, dit is een coupé. De achterklep is geheel van glas. De hoedenplank is een zeiltje. En als de vorige eigenaar smaak had: de bodykit is bruin! Hoe gaaf is dat?

Het onderstel van de C30 komt van de Ford Focus, dus het stuurt uitstekend. De vijfcilinder turbo motor roffelt er heerlijk op los, maar is duidelijk minder hitsig qua karakter dan in de Focus ST (die dezelfde motor heeft). Dat komt mede door de langere overbrengingen van de transmissie in de C30. De auto (aankoopadvies) is wel wat zwaarder dan de rest en lust een slokje meer. Vandaar Yolo. Maar zoek je een stijlvolle, vlotte en aparte auto: kijk niet verder.

