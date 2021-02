Land Rover lepelt weer atmosferische V8's in Defender - Autoblog.nl

De oude Defender Works V8 Trophy krijgt nog even een paar atmosferische achtcilinders. Jippie en joechei!

Het 4×4 restomodden is bijzonder populair tegenwoordig. Dat heeft vooral te maken met het feot dt de regelgeving en techniek niet helemaal op één lijn lopen. Een relatief eenvoudige Suzuki Jimny wordt al beschouwd als een misdaad tegen de mensheid (in Europa) waardoor Suzuki genoodzaakt is de auto alleen als bedrijfsauto in Europa aan te bieden.

Jazeker, we leven in tijden waarin de uitstoot van een 1.5 viercilinder als desastreus wordt gezien. Bij Land Rover moesten ze stoppen met de Defender, gedeeltelijk vanwege emissie-eisen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Defender op veel vlakken (ernstig) achterhaald was en is. Maar dat maakt niet uit, want wat zijn ze gaaf!

Icoon

Althans, dat moet het kopende publiek denken, want er zijn enorm veel bedrijven die zich bekommeren om het Britse icoon. Het zogenaamde restomodden is mede door de Defender enorm populair geworden. In de basis is het recept gelijk: renovatie van chassis en koets en een nieuw luxer interieur. En als je dan toch bezig bent, haal die oude turbodiesel eruit en lepel er een V8 in. Het is een enorme business op dit moment.

Defender Works V8 Trophy

Land Rover wil zich het kaas niet van het brood laten eten. Daarom komen ze wederom met een serie Works-uitvoeringen met V8. Dat deden ze een tijdje geleden al. Nu is het tijd voor een volgende serie restomods die door de fabriek zijn uitgevoerd. Het gaat in dit geval om zogenaamde ‘Trophy’-uitvoeringen. De Camel Trophy komt nog uit een tijd dat roken stond voor een stoer en avontuurlijk imago in plaats van stinkende handen en kortademigheid. De Camel Trophy was een tocht door de jungle met Land Rovers en een hoop camera’s om het vast te leggen.

Basis

Je kunt in dit geval niet elke Defender meenemen, Land Rover bouwt alleen exemplaren van de Defender Works V8 Trophy die tussen 2012 en 2016 de fabriekspoorten in Solihull hebben verlaten. Alle restomods krijgen dezelfde behandeling. Ze zijn allemaal vaal geel qua kleur, corresponderend met de kleuren van de Trophy eind jaren ’80.

Motor Defender Works V8 Trophy

Het leukste gedeelte is natuurlijk de motor. De Ford Transit-diesel wordt bedankt voor zijn diensten en vervangen door de AJ-III V8, een vijf liter groot drankorgel met een vermogen van 405 pk. De 32-klepper is gekoppeld aan een achttraps automaat van ZF. Uiteraard worden het onderstel en de motor voorzien van een upgrade.

Daarnaast is de Land Rover Defender Works V8 Trophy voorzien van alle hardware die je nodig hebt voor de betere off-road expedities. In het interieur heeft Land Rover de sfeer aangenaam verhoogd middels zwart lederen bekleding. Om wegwijs te raken in de wildernis, is de modernste navigatieapparatuur aanwezig. De hadden ze dertig jaar geleden niet. Prijzen zij niet mals: 195.000 pond voor de korte ’90’.