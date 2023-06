Land Rover modellen zijn nu een merk (ja, echt)

Land Rover modellen zijn tegenwoorig hun eigen merk. Het is dus ‘Defender 110’ en niet ‘Land Rover Defender 110’.

Van alle premiummerken zit Jaguar Land Rover een beetje in een lastig parket. Jaguar verkoopt op het moment niet zo goed als het zou moeten. Opmerkelijk is dat het laatste nieuw geïntroduceerde model de I-Pace is en dat is alweer vijf jaar geleden. Nu zijn Jaguars heel erg tijdloos en zijn het toffe wagens, maar en beetje vers bloed is in Nederland niet verkeerd.

Zoals je weet zijn Land Rover en Jaguar samen een setje onder de paraplu van Tata. Tata is met de staalafdeling in Nederland actief om de longen van strandgangers te voorzien giftige dampen. Jaguar Land Rover heeft vanaf 1 juni een compleet nieuwe naam: JLR. Drie keer raden waar dat voor staat.

Jaguar, Defender, Discovery en Range Rover (ja, echt)

Jaguar blijft Jaguar, met de modellen: de XE, XF, E-Pace, F-Pace, I-Pace en F-Type. Maar met Land Rover, daar gebeurt nu het meeste mee. Dat merk wordt opgesplitst in drie merken! Ja, sinds gisteren zijn daar de merken Discovery, Defender en Range Rover bijgekomen.

Echt waar. Het merk Discovery bestaat uit de Discovery en de Discovery Sport. Het merk Defender heeft één model, de Defender, maar gelukkig wel in de 90-, 110- of 130- uitvoering.

Heel erg logisch klinkt het tot nu toe niet, maar voor Range Rover valt er wat te zeggen. Dat merk kent maar liefst vier varianten: Evoque, Velar, Sport en Range Rover. Bij de Range Rover-modellen is er het meeste cohesie. Ze zijn luxe, premium en delen veel designkenmerken. Bij de Discovery hebben we er het meeste moeite mee.

De laatste generatie is niet zo kenmerkend als de voorgaande generaties. Daarbij lijkt de Discovery Sport er niet echt op, qua uiterlijk niet en qua ‘sfeer’ ook niet. Sowieso was dit natuurlijk de Freelander (wat een goede naam was!). De Volkswagen Polo heet ook niet de Golf Sport, om maar een slecht voorbeeld te noemen.

Of de markt dit gaat accepteren, valt te bezien. Zeker omdat JLR de modellen van Defender, Discovery en Range Rover alsnog voorzien zullen zijn van Land Rover-logo’s.

Reimagine

Deze ommezwaai is onderdeel van JLR’s ‘Reimagine’-strategie, dat halverwege April werd voorgesteld aan de aandeelhouders. Met dat plan is 18.6 miljard dollar gemoeid.

Daarvoor worden dus niet alleen de modellen merken bij Land Rover. Er gaat veel meer gebeuren. Zo worden de fabrieken aangepast om de ommezwaai te maken naar elektrische aandrijving.

Dat is nodig ook, want JLR is al heel erg veel met het ELR-platform (Electric Land Rover). De Range Rover EV staat in de planning voor 2025. Daarnaast is JLR bezig met het JEA-platform (Jaguar Electric Architecture).

Het ELR-platform is er voor suv’s en crossovers, het JEA-platform is voor automobielen. De kans dat er een Range Rover sedan komt, achten we vrij klein, maar Jaguar heeft natuurlijk wel crossovers in het gamma.

Op het JEA-platform staat er en vierdeurs GT in de planning die meer vermogen heeft dan welke Jaguar dan ook, aldus Jaguar. Dat klinkt heftig, maar in een tijd dat een viercilinder C-Klasse 680 pk heeft en een Tesla meer dan 1.000 pk, weten we vooral dat pk’s aan inflatie onderhevig zijn. We zijn in elk geval benieuwd waar ze mee op de proppen komen.

