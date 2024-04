Met de Range Rover Electric kom je nergens vast te staan

De Range Rover Electric krijgt de nieuwste snufjes aan boord om op onverharde wegen de baas te zijn.

Veel mensen kopen een Range Rover om over de PC te flaneren. Je zou bijna vergeten dat dit echt een capabele offroader is. Gelukkig bestaan er ook nog gewoon lui die wel hun Range gebruiken waar ‘ie voor bedacht is. Al heeft het luxevolk de overhand. Anyway, met de Range Rover Electric zet het merk de volgende stap op het gebied van offroaden.

Range Rover Electric tests

De elektrische Rang Rover krijgt speciale software aan boord die wielslip tot in de puntjes kan beheersen. Daarmee grijpt de ABS minder snel in en weet de auto op allerlei oppervlakken te blijven rijden zonder dat je bang hoeft te zijn vast komen te zitten. De software werkt samen met de stabiliteitscontrole en de onderstelsystemen om dit voor elkaar te krijgen.

Een compleet nieuw tractiecontrolesysteem beleeft dan ook zijn debuut op de Range Rover Electric. De elektrische auto weet de reactietijd om wielslip te beteugelen terug te brengen naar slechts 1 milliseconde, dat was ongeveer 100 milliseconden. De auto kan daardoor vliegensvlug reageren op omstandigheden waarbij het voertuig grip dreigt te verliezen. Denk aan ijzige oppervlakken of een bananenschil in de PC Hooft.

Op dit moment test Jaguar Land Rover de Range Rover Electric onder allerlei omstandigheden, van -40 tot +50 graden Celsius. Dit zijn belangrijk tests om te garanderen dat het accupakket onder allerlei omstandigheden nog goed blijft functioneren.

De elektrische Range Rover zal geen compromis vormen op het gebied van offroad capaciteit. Sterker nog, met deze EV zet het merk juist de volgende stap. De onthulling is later dit jaar. Het is de eerste volledig elektrische auto voor het merk. Het is niet voor het eerst dat JLR zich waagt aan elektrificatie, de huidige Range Rover en ook andere modellen van het merk zijn te krijgen als plug-in hybride.