GRATIS Formule 1 kijken: dit weekend kan het!

Toe maar, doen ze even.

Sinds de nieuwe eigenaren van de Formule 1, Liberty Media, een eigen online streamingdienst hebben geïntroduceerd, hopen wij dat het in Nederland op de markt komt. Heel lang hebben wij niet hoeven te wachten, want na één jaar brengt het mediabedrijf de dienst naar ons land. Nog meer goed nieuws: komend weekend kunnen fans die nog geen abonnement hebben, gratis gebruik maken van de dienst.

Na een lange winterstop en acht dagen testen op het circuit van Barcelona is het dit weekend eindelijk weer zover: er is weer een Grand Prix! Wie komend weekend van plan is alle actie op de voet te volgen en een abonnement heeft bij Ziggo, die hoeft weinig te doen. De Formule 1 wordt daar immers uitgebreid uitgezonden. Echter, zij die méér willen of simpelweg geen Ziggo hebben (of een hekel hebben aan Jack & Olav), vinden in F1 TV Pro een zeer goed alternatief.

De betaalde dienst van de Formule 1 kost misschien een slordige acht euro per maand, het geeft wel de meest complete ervaring. Gebruikers kunnen niet alleen alle sessies bekijken, ook kan er bij iedere coureur aan boord gestapt worden. Daarnaast zijn er o.a. boordradio’s, live-timinggegevens en archiefbeelden.

Als opwarmer voor het nieuwe seizoen is de dienst F1 TV Pro 7 dagen lang gratis te gebruiken. Klanten moeten eerst wel even een account aanmaken. Wie zijn abonnement binnen een week weer opzegt, wordt geen kosten in rekening gebracht. Wanneer het bevalt kan het natuurlijk doorgezet worden. In dat geval kost de dienst in Nederland 7,99 euro per maand en 64,99 euro per jaar. Snel beslissen is wel zo handig, want over enkele uren is de eerste vrije training.

Tijdschema Grand Prix van Australië:

Vrijdag:

02:00-03:30 1e Vrije Training

06:00-07:30 2e Vrije Training

Zaterdag:

04:00-05:00 3e Vrije Training

07:00-08:00 Kwalificatie

Zondag:

06:10-08:10 Race