Lezersvraag: wat is jouw ideale auto interieur?

Knopjes of schermpjes?

De ontwikkelingen binnen de autoindustrie gaan hard tegenwoordig. Het ene automerk is daar verder in dan de ander. En dan zijn er ook nog verschillen in smaak. Bij Lexus krijg je bijvoorbeeld een soort muis om de infotainment te bedienen. Auto’s binnen de Volkswagen Groep zijn fan van aanrakingen, terwijl BMW touchscreen combineert met de degelijke iDrive-knop.

Met de aankoop van een (tweedehands) auto of het kiezen van een leaseauto kijk je naast rijeigenschappen, motorkeuze en de kleur natuurlijk ook wat voor interieur de auto heeft. Daar beng je immers de meeste tijd door, dus dat moet wel aangenaam zijn.

Het kopen van een auto brengt consessies met zich mee. Je moet het doen wat de autofabrikant heeft bedacht. In deze lezersvraag ben jij, de lezer, aan zet. In deze lezersvraag vragen we wat wat jouw voorkeuren heeft met betrekking tot het interieur van een auto. Analoge klokken in combinatie met een scherm, of een geheel scherm voor je neus? En hoe het zit het met de middenconsole. Lekker veel fysieke knoppen, aanraak-knoppen of hier toch liever een touchscreen? Laat hieronder in de comments je voorkeuren weten en waarom dat zo is!