Charles Leclerc mag morgen een lekker potje sturen met een Ferrari SF90 Stradale, ter ere van de oude Franse film ‘C’etait un Rendez-Vous‘.

Er zijn films die een ware cultstatus hebben opgebouwd onder autoliefhebbers. Meestal door de geweldige achtervolgingen tussen auto’s die je verwacht (Bullitt met de Mustang en Charger bijvoorbeeld) of juist hele onverwachte scenario’s (de Taxi-serie met een Peugeot 406 tegen een zwik Mercedessen en de politie).

C’etait un Rendez-Vous

Een film die niet echt in dit rijtje wordt genoemd, maar wel schittert in eenvoud, is de Franse film C’etait un Rendez-Vous uit 1976. In plaats van een miljoenen kostend studioproduct was dit een afwisseling voor regisseur Claude Lelouch. De negen minuten durende film toont een dollemansrit door Parijs, toen ter tijd wat we nu een ‘Ghost Rider’ zouden noemen. Met hoge snelheden werden vele verkeersregels aan de laars gelapt. Lelouch had de officials niet ingelicht en die waren er dan ook niet erg blij mee. De auto die ervoor werd gebruikt was Lelouch’s eigen Mercedes 450 SEL 6.9 met een camera voorop. Een klassieke one-taker, zelfs. Check C’etait un Rendez-Vous op YouTube of hieronder:

Remake

Er zijn weinig remakes zo geweldig als het origineel, maar het weerhoudt filmmakers er niet van om filmreeksen opnieuw te maken, dan wel uit te melken. Helaas valt ook de Franse film slachtoffer aan deze praktijken. De remake van de korte film van Lelouch gaat dan ook geen commercieel product worden, eerder een publiciteitsstunt.

Ferrari en Charles Leclerc

Het is echter niet een inmiddels 82-jaar oude Lelouch achter het stuur van een Mercedes-AMG S65 (W222). Nee, het is jong bloed Charles Leclerc achter het stuur van de gloednieuwe Ferrari SF90 Stradale in de remake van de korte film. Zondag zal een leeg Monte Carlo het canvas vormen voor dit project. Het resultaat zal spoedig te zien zijn.

De laatste film waar een remake van verwacht werd, maar Charles Leclerc zit er klaar voor om dit korte topwerk van een vervolg te voorzien. Een leuke PR-stunt.