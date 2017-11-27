Leap Motor’s LP-S01 is China’s elektrische sportcoupé

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Ze zijn stevig aan de bak, daar in het verre Oosten.

Met het aantal mensen dat er in China woont is er genoeg ruimte voor autofabrikanten om een niche te zoeken en die uit te buiten. Leap Motor gaat iets dergelijks proberen met hun LP-S01, die voor milieubewuste starters een comfortabele en indrukwekkende rijervaring moet bieden.

Hoewel de LP-S01 volgens de fabrikant over een behoorlijk agressief uiterlijk beschikt, zou je als toeschouwer echter niet direct zeggen dat het om een sportieve wagen gaat. De aantrekkelijkheid van de auto is ver te zoeken en wordt daarnaast niet veel groter door het uitblijven van een pikant setje velgen en vrij logge en ongeïnspireerde vormen. Interessantere versies kunnen natuurlijk altijd nog volgen, maar vooralsnog oogt het bovenal goedkoop.

De specificaties van de LP-S01 laten ons bloed overigens ook niet veel harder stromen. Volgens de fabrikant beschikt de wagen over een enkele elektromotor die zo’n 170 pk en 250 Nm aan koppel moet produceren. Accelereren naar de 100 km/u doet hij vervolgens in zo’n 6,9 seconden. Met 360 kilometers is de actieradius ook niet de grootste, al zal dat in een drukke metropool weinig verschil maken. Geen bizar indrukwekkende cijfers, maar dat is dan ook niet nodig voor een instapmodel. Aan de andere kant, aan Tesla’s cijfers komt hij bij lange na niet.

Het interieur geeft nog enige hoop, al krijgen we niet veel meer te zien dan het stuurwiel en een wazige achtergrond. Als de buitenzijde een voorbode was voor wat we binnenin gaan tegenkomen, zal het jammer genoeg niet bijzonder positief zijn. Hoe dan ook is het een interessante stap en zullen we er ongetwijfeld meer over gaan horen in de toekomst. We zijn benieuwd.



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12 reacties

fejjie
27-11-2017 om 13:07
1
Range: 7km, waar na 3 keer opladen nog maar de helft van over blijft.
banaan7 via iPhone app
27-11-2017 om 13:10
5
@fejjie: nou nou nou. Zal ook wel meevallen heur!
amghans
27-11-2017 om 13:11
6
Als-ie max. 15K Euri kost en een werkelijke range van 200+ km heft gaat-ie op de shortlist.
fanboy
27-11-2017 om 13:20
0
7 seconden was nog wel een okee waarde geweest als hij een brandstofmotor had, maar voor een volledig elektrische auto is het gewoon langzaam.
corrado16v via iPhone app
27-11-2017 om 13:31
0
@fanboy: De i3 doet er dacht ik ook 7,2 seconde over. Had het idee dat BMW zich toch wel als sportief identificeerde. Lijkt me geen onaardige tijd voor een Chinees model voor waarschijnlijk de prijs van een appel en een ei. Teslafisering much?
ttr6
27-11-2017 om 13:44
4
@fanboy: Als je voor een “slome”acceleratie een veel grotere range krijgt, lijkt mij dat dik in orde. Alsof je altijd in 4 sec naar de 100 wilt knallen. Vooral voor accu’s maakt dit heel veel uit. Ik heb jaren electrische scooters verkocht (deels als eigen merk) en de instelling van de controller was wezenlijk voor de range. Snel optrekken was snel aan de laadpaal!
gulli
27-11-2017 om 13:46
0
Jammer jongens, volgende keer beter.
harrie
27-11-2017 om 14:10
1
Daar hebben ze niet van terug in Ingolstadt, zo’n muil over de gehele breedte van de voorkant.
ajackie via iPhone app
27-11-2017 om 14:19
1
Check de website carnewschina.com – daar staat een reeks van dit soort Aziatisch autonieuws; grappige website 😇
joosstra
27-11-2017 om 14:29
1
Doet me denken aan deze :

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PIWBABNlDXjl4bHeL/PDTdCPPSEER6dL7g4E2FkiADB8XPnKr64abHYE012G9/SALCedz6YpN8jWWANASbRGkcpEg26HY3w3KgboEVBhT1HLntODqe5Ddg6+WWbXN94iYB+t8NTtZBOwn7vsSNxNjEqYmJ9NvTA58BYNMpa25HltHXzwOVg2cr0dKiwvz5WGw/XTAnbALQonpJ6SARJ/GL4lsSTeA1KnqBDCDcejX3/AFzwm82HxGatGQsA2Ag23gTI672wuoYdaBIAdRyJ/h5QRhJ5wUrRJKcWmZncmQeUTyOxwOXIJhagIExF25Al7TAmPI4N8FWzsidRXVcDcwCesbj8JwN0DfJGpTUQwUqDz/rzP++C20G6sJRQHeGB35QefO2JTabsIvNMMF0g6RTHrJMRceRjF2i20DIF9SIdjbmLXg8xbCboWGEK0+WuOUExGFZDopEqHYx9YJAkx6ThtcohNljSYRf4D0+vxwZNEeaDdkvP3eU8x+OCwbF3p7ECfWQF6H+mATQN9TQJgkao0tvJE+m2/XE0llk0Gp033YKT5STt+hgdcDSOuCBKwwvG1gb36G/rg23CsEAT4ZCkyQOhvyHPDT7CTJUtYMtGi/I62YW9I/UYaSSwCI+zkmdbXB3+8JvMWgx69MV1FJok+WEQTuTt8fjbfE2S8ijqLAG5mPKNh/b0wkyHg49IEEtA90z/ABEC8ct/6Yd1sCJaTMA2kC0GYFwY9fywkwaO0KsnYRz6wOfxg+eDJSt4GRTQ6QwFgf8AEFJM7874VtZCq3IDKABRokRI6gbiOp8/hiurdhRBl0zG/QxqB5eY6YngVnaVZ7Tztzlf9vzwmk8A2x3L1AvhIUbGPukGI39D8cJ4yUEekAbjkxHMb7T08sCdjwztSooBssTtNxygfSPLFbDujyJquDB+EzyJ688GQWTgA0+EmbyeQgRpMxva3xwukdUe1ExbryMltpO2BJkp5OisGJJKsCP4RD/3GK2KskKuwtG3+E77Hpbrh29wtg8xTXV4gZtstsFjsqz7voJ/zTvgW5mN0DZfT88NbFr/AIhdABBA3j44QjzOQGIJBG0crnEvcARqFhczthcknU5eW3lY4tDRHO1WApQSJ387/wB8CRRYrSUWAAjVHlfCZK3FcwxLBfu2ty54YxTOZhhpg7xyHnieRPcgznVvuPnY4OSWGy4lWm5j47j+uCXA2RzVnUCyzty2GBC5OKIWoRY+L8cAJZQ0Bt6Yngp7gao93/P+JxXImeydRoibBqg9BAw3uBPOUl1mwsB9VJP1vgWwnuefLJc6bz54GNIPRQDVA228sJ7sqsDCD8cZCF80fs2b72oX5+8R+FsaxWBk1Gna1lPxwMNiYc9Tt/TCsqWxJBYnn9p9NsNAlgitJW7skAkj54sQq6gVXjkPlcf1wmJBcq5jfmcFDP/Z
ralfast via Android app
27-11-2017 om 16:49
0
@joosstra: hyperlink werkt niet. Had m net over getikt in mijn browser, maar geen resultaat. Waarschijnlijk een typefout…
ramshoek
27-11-2017 om 15:30
1
Over smaak valt niet te twisten. Zal daar dan ook geen woord aan vuil maken.
Maar vanwaar die negativiteit bij reaguurders en bij de schrijver?

De Specificaties zijn niet van een Tesla’iaanse megalomanie, maar wat dan nog? Wat is er mis met het opgegeven vermogen en koppel? Wat is er mis met een 0-100 in 7 tellen? 360 km Bereik is niet op het niveau van een een-punt-zes dieseltje, maar voor een gewone elektrobak is dat oké.

Kijk, Tesla mag dan wel de norm zijn, maar een S met wat opties gaat wel dik over de ton en voor een aangeklede 3 moet je waarschijnlijk ook al een halve ton aftikken. Voor mensen met een gewone baan is welke Tesla dan ook geen optie. Deze Leap misschien wel. De grote vraag is dan ook voor hoeveel geld ze deze auto kunnen aanbieden…

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