Leap Motor’s LP-S01 is China’s elektrische sportcoupé

Ze zijn stevig aan de bak, daar in het verre Oosten.

Met het aantal mensen dat er in China woont is er genoeg ruimte voor autofabrikanten om een niche te zoeken en die uit te buiten. Leap Motor gaat iets dergelijks proberen met hun LP-S01, die voor milieubewuste starters een comfortabele en indrukwekkende rijervaring moet bieden.

Hoewel de LP-S01 volgens de fabrikant over een behoorlijk agressief uiterlijk beschikt, zou je als toeschouwer echter niet direct zeggen dat het om een sportieve wagen gaat. De aantrekkelijkheid van de auto is ver te zoeken en wordt daarnaast niet veel groter door het uitblijven van een pikant setje velgen en vrij logge en ongeïnspireerde vormen. Interessantere versies kunnen natuurlijk altijd nog volgen, maar vooralsnog oogt het bovenal goedkoop.

De specificaties van de LP-S01 laten ons bloed overigens ook niet veel harder stromen. Volgens de fabrikant beschikt de wagen over een enkele elektromotor die zo’n 170 pk en 250 Nm aan koppel moet produceren. Accelereren naar de 100 km/u doet hij vervolgens in zo’n 6,9 seconden. Met 360 kilometers is de actieradius ook niet de grootste, al zal dat in een drukke metropool weinig verschil maken. Geen bizar indrukwekkende cijfers, maar dat is dan ook niet nodig voor een instapmodel. Aan de andere kant, aan Tesla’s cijfers komt hij bij lange na niet.

Het interieur geeft nog enige hoop, al krijgen we niet veel meer te zien dan het stuurwiel en een wazige achtergrond. Als de buitenzijde een voorbode was voor wat we binnenin gaan tegenkomen, zal het jammer genoeg niet bijzonder positief zijn. Hoe dan ook is het een interessante stap en zullen we er ongetwijfeld meer over gaan horen in de toekomst. We zijn benieuwd.