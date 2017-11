Hoeveel?! Deze Lancia Delta kost een half miljoen

Zijn ze helemaal van de ratten besnuffeld!

Het is weer tijd voor je wekelijkse dosis ‘welke klassieker kost er nu weer belachelijk veel geld?’, met deze keer een buitengewone Lancia Delta in de hoofdrol. Precies, er wordt niet zomaar een half miljoen gevraagd voor een doorsnee wagen, dus hier moet wel iets speciaals aan de hand zijn.

Wellicht had je het al aan het uiterlijk van de wagen gezien toen je op het artikel klikte: hij vertoont aardig wat gelijkenissen met zijn evenbeeld die in de jaren ’80 de rallywereld op zijn kop zette. Om aan de eisen van de ronduit gestoorde Group B klasse te voldoen, moesten er een paar honderd straatauto’s gemaakt worden zodat de wagen in kwestie de homologatie regels respecteerde.

Deze Lancia Delta S4 is gebouwd in 1985 en is er één van ongeveer 200 in totaal geproduceerde wagens. De ‘Stradale’ maakt gebruik van een 1,8-liter viercilinder die ruim 250 pk produceert. In vergelijking met de 500 pk van de Group B auto is dat een lachertje, maar in combinatie met zijn speciale chassis, een handbak en zowel een turbo als compressor op het blok is het zonder meer een plezierige auto om over bergwegen te slingeren.

De kans is echter miniscuul dat de wagen bij zijn volgende baasje ineens genoeg vitamine D voor zijn mik zal krijgen. In zijn 32 jaar hier heeft hij namelijk nog geen 1.000 km afgelegd. De S4 Stradale mag dan wel in topconditie zijn, maar voor een auto die letterlijk in het leven is geroepen ten behoeve van de racerij, hoort dit geval thuis in de categorie ‘heiligschennis’.