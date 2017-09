Lease maar: Alfa Romeo Giulietta of Lexus CT200h

The not-so usual suspects.

Het is wat je jezelf belooft bij je eerste echte promotie: een leuke leaseauto. Jarenlang rijd je Kia Picanto’s en Seat Ibiza’s van de wagenparkbeheerder. Prima auto’s, daar niet van. Maar nu kun je dan eindelijk je eigen auto uitkiezen. In dit geval wil je een premium 5-deurs hatchback. Comfortabel, praktisch en luxe zonder dat het over de top is. Je gaat naar de paleizen van Audi, BMW en Mercedes-Benz om folders te scoren. Je slingert de configurators aan, je vinkt aan wat je wilt hebben. Ouch, dat doet pijn. Zelfs als je rustig aan doet, gaat het al hard richting de 40 mille.

Dat is gewoon te veel. In de lease valt het relatieve prijsverschil mee, maar in de bijtelling niet. Wat zijn je opties als je een premium C-segment hatchback zoekt? De Volvo V40 is de perfecte kandidaat. Premium, net wat betaalbaarder en completer dan de Duitse Drie. Maar de parkeerplaats op kantoor staat vol met die auto’s. Dus wat dan? Nou, deze twee. De Alfa Romeo Guilietta en Lexus CT200h zijn originele alternatieven. Maar is het ook wat? Team AutoBlog gaat het onderzoeken. In onderstaande tabel stellen we beide deelnemers uitgebreid aan je voor:

Merk: Alfa Romeo Lexus Type: Guilietta CT200h Uitvoering: 2.0 JTDm 150 Business Super Hybrid Sport Edition Catalogusprijs: € 32.950 € 32.995 Fiscale prijs: € 31.950 € 31.755 Leasetarief: € 700 € 685 Vermogen: 150 pk bij 3.750 tpm 136 pk bij 5.200 tpm Koppel: 380 Nm bij 1.750 tpm 207 Nm bij 2.800 tpm Topsnelheid: 210 km/u 180 km/u 0-100 km/u: 8,8 sec. 10,3 sec. Verbruik: 1 op 25,0 1 op 26,3 CO2 uitstoot: 105 gr/km 88 gr/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

Er is een verschil in aandrijflijn. De Alfa Romeo heeft een conventionele dieselmotor onder de kap. Deze is gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie. Een TCT-automaat is leverbaar op de 120 pk diesel (en kost ongeveer hetzelfde als de handgeschakelde 150 pk diesel). De Lexus heeft een atmosferische benzinemotor van 99 pk én een elektromotor, die via een CVT automaat de krachten overbrengt op de wielen. Wat ons ook opvalt: dit zijn niet de nieuwste auto’s. De Alfa Romeo komt uit 2010 en de Lexus uit 2011. De Lexus is een paar maanden geleden opgefrist, de Giulietta vorig jaar.

Qua uitrusting ontloopt het elkaar niet veel. De Alfa heeft parkeersensoren voor en achter plus ledkoplampen, die de Lexus niet standaard heeft. De CT200h pareert dat met licht- en regensensor, dimmende binnenspiegel, stoelverwarming en een achteruitrijcamera. Maar in tegenstelling tot de Duitse tegenstrevers, heb je wel alles wat je nodig hebt. Groot navigatie scherm, een audio-installatie, gescheiden climate control, boordcomputer en een setje nette velgen zitten er standaard bij beide al op.

Exterieur

Dat de Alfa Romeo al weer 7 jaar meeloopt zie je niet direct aan het uiterlijk, ondank diverse kleine facelifts. Zo’n schoonheid als de 147 is het niet, maar het is nog altijd een knappe kar om te zien. Afgelopen jaar heeft de Giulietta een kleine update gehad. De grille van de Alfa is prachtig, de rest van de neus is wel aardig. Schuin van achteren is de Giulietta op zijn mooist. Het is een clean ontwerp, met enkele fraaie details. Zoals die uit duizenden te herkennen achterlichten en de verborgen handgreep achter.

De laatste facelift van de CT200 heeft de auto veel goed gedaan. Alles is even wat scherper en strakker, in lijn met huidige moderne Lexussen. De compacte Lexus is niet bepaald moeders mooiste. Dat wel niet zeggen dat het geen bijzonder ontwerp is, dat is het namelijk wel. Er is geen een hatchback die lijkt op een CT200h. Met name die achterkant met dat rijtje in de C-stijl is zeer kenmerkend.

Interieur

Het interieur van de Alfa Romeo is net als het exterieur heel erg strak. Misschien zelfs iets te strak, want je hebt niet echt het idee in iets bijzonders te zitten. Ook ziet het er een beetje gedateerd uit, wat het ook is. Het multimedia-scherm is wel fraai weggewerkt, dat zat vroeger bovenop. Voorin in de Alfa is het uitstekend toeven, maar achterin is houdt de ruimte niet over. Hetzelfde geldt voor de kofferbak. Met 350 liter prima te gebruiken, maar er zijn ruimere auto’s.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Lexus. Het is een prima interieur, het komt zelfs wat hoogwaardiger over dan dat van de Alfa Romeo. Afwerking en materialen zijn prima, maar ook hier merk je dat de auto alweer een tijdje meegaat. Qua ruimte zit je voorin op zich goed, alhoewel voor sommige mensen de brede middentunnel in de weg kan zitten. Achterin zit je wat krapper dan de Alfa en ook hier houdt de kofferruimte niet over.

Rijden

Tot nu toe lijken de Giulietta en CT200h redelijk aan elkaar gewaagd, maar daar gaat hier verandering in komen. De Alfa Romeo is gezegend met een 2.0 dieselmotor. Als er iets is wat de Italianen kunnen, is het fijne diesels maken. Deze motor levert 150 pk en maar liefst 380 Nm. Tel daarbij op dat het gewicht redelijk beperkt is en je kunt concluderen dat deze auto de koning op de tussensprint is. Invoegen, inhalen of stampen op de Autobahn: de Alfa doet het moeiteloos.

Dankzij een compleet afwijkende aandrijflijn is de rijbeleving in de Lexus dat ook. Tot 100 km/u voelt de auto erg vlot aan, de elektromotor werkt dan mee en deze reageert direct. Maar boven de 100 km/u merk je dat het concept van een hybride niet gemaakt is voor hoge snelheden. De CT200h is dik 100 kg zwaarder dan de Alfa. Op hogere snelheid werkt de elektromotor ook niet meer mee. Feitelijk ben je met een 99 pk motor en CVT onderweg. Dat betekent heel veel toeren, weinig acceleratie en een hoog verbruik.

Conclusie

Twee totaal verschillende benaderingen voor een premium hatchback. Er zijn veel overeenkomsten, maar belangrijke verschillen. Welke keuze het meest geschikt is, ligt eigenlijk heel erg aan je rijstijl en vooral wáár je verwacht veel te gaan rijden. Rijd je veel lange afstanden, dan is de Alfa Romeo waarschijnlijk een fijnere kompaan.

Pendel je constant in de Randstad en tussen druk stadsverkeer, dan is de Lexus zeker de moeite waard. Juist daar weet de CT200h zijn voordeel te halen uit zijn aandrijflijn. Nog een voordeel voor de Lexus is de ‘Red Carpet’-behandeling, die je ook krijgt bij grotere Lexussen. Dit houdt in dat je auto voor een beurtje gewoon bij jezelf wordt opgehaald en teruggebracht. Zo houd je meer tijd voor jezelf over. Dat is pas echt premium.