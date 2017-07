Bliksems! De nieuwe Audi A8 komt er niet als EV

Bij Audi zien ze geen heil in een volledig elektrische variant van het nieuwe vlaggenschip.

Dit hete nieuws komt bij monde van Peter Fromm, hoofd van Audi’s afdeling ‘grote auto’s’:

Voor dit model staat er geen volledig elektrische variant in de planning, maar voor toekomstige A8-en wel.

Dat is echter toekomstmuziek, want als we ervan uitgaan dat het gloednieuwe model een levenscyclus van minimaal zeven jaar krijgt, hebben we het ten vroegste over 2024. Het bericht lijkt gevoelsmatig het sentiment dat de nieuwe A8 niet zo héél vernieuwend is te bevestigen. Maar over dat onderwerp wil collega en A8-fan van het eerste uur @willeme graag nog een Sequoia opzetten, dus daarover later meer.

Het afschieten van een potentiële A8 EV komt eveneens niet lang nadat Volvo aan heeft gegeven dat het de verbrandingsmotor gedag wil zeggen. Hoewel we ook dat met een korreltje zout moeten nemen, want als je iets dieper duikt in de planning van Volvo, zie je dat de eerste stappen vooral bestaan uit zogeheten mild hybrids en plug-ins. Uit eerdere berichtgeving herinneren we ons dat álle A8-en met hun 48V-architectuur sowieso mild-hybrids zijn.

Wellicht speelt de komst van de A9 e-tron ook een rol in de beslissing van Audi om de A8 niet volledig te elektrificeren. De modellen kunnen op deze manier gedifferentieerd worden op basis van hun aandrijflijnen. Desalniettemin zullen ze zich bij Tesla misschien weleens afvragen wanneer Audi hen nu precies komt owneren, na alle grote woorden van de boksbeugel.