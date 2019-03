Leaseauto’s afpakken om kosten te drukken? Dat mag!

Het is niet heel fijn, maar het mag.

We blijven maar grappen maken over leaserijders. Mensen die een auto gebruiken als praktisch hulpmiddel en vaak niet denken aan de emotie of keuze die autoliefhebbers hebben. Je komt dan vaak uit op automotive niemendallen, waar vooral de financieel beste keuze een slimme zet is. Skoda’s bijvoorbeeld, of nog erger: de Outlander PHEV. Het is makkelijk om hier een mening over te hebben, want door de regeling lukt het mensen om voordelig een auto op de oprit te hebben staan. Voor sommigen een geweldige uitkomst.

Maar wat nou als ineens van je wordt geëist dat je die auto niet meer mag hebben? Dat gebeurde bij een ICT’er van Univé. De verzekeraar moest kosten drukken en daar hoort een nieuw leasebeleid bij. Je mag pas een auto leasen als je 10.000 km per jaar of meer rijdt. Bovendien is een leaseauto met privégebruik en tankpas een arbeidsvoorwaarde, dus indien dat voor de medewerker het geval is mag het ook.

De ICT’er kon sinds hij begon in 2004 om de zoveel jaar verwachten dat er een nieuwe bak op de oprit stond. Maar omdat hij zijn werk ook vanuit thuis kan doen, haalt hij het aantal kilometers niet meer. Hij valt niet meer onder de voorwaarden waarmee je een auto mag leasen. Maar ja, er ligt bij Univé wel een ondertekend papiertje waardoor de werknemer nog tot het einde van zijn leasecontract recht heeft op een auto. Hij maakte daarom bezwaar op de inlevering van zijn auto.

Maar de rechter heeft besloten dat de auto wél zo snel mogelijk ingeleverd moet worden. Univé heeft genoeg redenen om de auto in te nemen, mede dankzij het feit dat er anders mogelijk financiële problemen komen. Univé kampt met grote bezuinigingen omdat ze de richtlijn van de Nederlandse Bank niet halen. Er moet bespaard worden op de grootste kostenposten en het grootschalig uitdelen van leaseauto’s is een oorzaak van het geldprobleem. Door het innemen van de leaseauto is er alleen door deze werknemer al 11.820 euro bespaard. Reken dat maar eens om naar de medewerkers die Univé heeft.

Vervelend voor de werknemer die nu met zijn verdiende centen zelf een auto moet kopen of (private) leasen. Mocht dat een tweedehandsje zijn, dan kun je altijd bij @willeme terecht om een auto die bij je eisen past uit te zoeken. (via De Ondernemer)